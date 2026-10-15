Tây Ninh khởi động loạt dự án giao thông chiến lược, tăng kết nối vùng

Ngày 15/10, tại xã Bến Lức, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM, các dự án thành phần 2.4, 2.5 và dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại lễ khởi động.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Vành đai 4 TP.HCM là công trình giao thông có vai trò quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với chiều dài toàn tuyến khoảng 159km, dự án tạo thêm trục kết nối TP.HCM với các địa phương Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, góp phần nâng cao khả năng lưu thông hàng hóa và hành khách giữa các vùng kinh tế.

Đối với Tây Ninh, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các khu vực phát triển trong tỉnh với mạng lưới giao thông liên vùng, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa.

Khi công trình hoàn thành, hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của Tây Ninh sẽ có thêm hướng kết nối với hệ thống cảng biển, cảng hàng không. Đây cũng là điều kiện để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc tuyến.

Khi công trình hoàn thành, hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của Tây Ninh sẽ có thêm hướng kết nối với hệ thống cảng biển, cảng hàng không.

Theo thông tin dự án, đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, có tổng chiều dài hơn 159km, tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Khi hoàn chỉnh, tuyến được quy hoạch với quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h; hai bên có đường song hành với tối thiểu 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Đoạn tuyến qua địa bàn Tây Ninh dài gần 78km, có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, công trình được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100.

Tuyến đi qua nhiều xã của Tây Ninh, gồm Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập, trước khi kết nối với xã Hiệp Phước, TP.HCM.

Việc khởi động các dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và nâng cao sức hút đầu tư của Tây Ninh trong thời gian tới.