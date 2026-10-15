Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Với chiều dài toàn tuyến khoảng 159km, dự án góp phần hình thành trục giao thông liên kết Thành phố Hồ Chí Minh với Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Đối với Tây Ninh, công trình có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối các không gian phát triển của tỉnh với mạng lưới giao thông liên vùng, các trung tâm sản xuất và hệ thống logistics.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu đến cảng biển, cảng hàng không; đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, để triển khai dự án, địa phương đã phối hợp các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án tuyến, quy mô đầu tư và các thủ tục cần thiết. Hai dự án thành phần được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bìa trái) dự lễ khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Qua đợt cao điểm 90 ngày đêm, tỉnh đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.792 trong tổng số 5.220 trường hợp, với diện tích khoảng 639/681ha, đạt hơn 94%. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai công trình trọng điểm.

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại, thực hiện công tác tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn; đồng thời tăng cường giám sát chất lượng, quản lý chặt chẽ vốn đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà thầu, yêu cầu đặt ra là huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định: Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Trang thiết bị được tập kết để thi công đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Việc khởi động hai dự án thành phần là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng không chỉ nâng cao năng lực kết nối giao thông mà còn phát huy lợi thế của Tây Ninh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.