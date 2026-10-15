Tây Ninh khởi động hai dự án đường Vành đai 4 TP HCM hơn 43.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM ngày 15/10. Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM, đoạn từ kênh Thầy Cai đến Cảng Hiệp Phước.

Theo Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội, dự án đường Vành đai 4 TP HCM có tổng chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km, được chia thành 10 dự án thành phần, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng.

Trong đó, hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 do UBND tỉnh Tây Ninh làm cơ quan có thẩm quyền, được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), với tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án thành phần 2-4 xây dựng đường cao tốc từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP HCM - Trung Lương, dài khoảng 42,55 km, có tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2-5 xây dựng đường cao tốc từ cao tốc TP HCM - Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước, dài khoảng 35,75 km, với tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng.

Cả hai dự án được đầu tư trước mắt theo quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Phát biểu tại lễ khởi động, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, đường Vành đai 4 TPHCM có ý nghĩa quan trọng trong kết nối không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất với mạng lưới giao thông, logistics của toàn vùng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng vận chuyển thuận lợi cho hàng hóa từ các khu công nghiệp, vùng sản xuất và cửa khẩu của tỉnh đến các cảng biển, cảng hàng không; mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi động. Ảnh: chinhphu.vn

Mục tiêu đưa hai dự án thành phần vào khai thác năm 2029

Để chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến chính, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; đồng thời triển khai xây dựng 6 khu tái định cư cùng hệ thống đường gom, đường bên phục vụ dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, sau đợt cao điểm 90 ngày đêm, diện tích đã được chi trả bồi thường, hỗ trợ đạt trên 94% tổng diện tích cần thực hiện.

Đối với phần mặt bằng còn lại, tỉnh sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Công tác tái định cư được yêu cầu gắn với việc ổn định chỗ ở và đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành, đưa hai dự án thành phần vào khai thác trong năm 2029. Để thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng sang tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao theo dõi tình hình tại công trường, điều phối và xử lý các vấn đề phát sinh. Các nhà đầu tư, nhà thầu phải huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, tránh để thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

UBND tỉnh Tây Ninh sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và căn cứ kết quả thực hiện từng mốc công trình để đánh giá trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trần Trọng