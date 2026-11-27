Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án đường Tân An – Bình Hiệp có chiều dài khoảng 62,7km, quy mô 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến chính rộng 60m, đi qua 9 xã, phường. Công trình được triển khai từ nay đến 2031, là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên vùng.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự lễ khởi công

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm tỉnh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 62, giảm chi phí vận tải, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Qua đó, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của vùng Đồng Tháp Mười, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Để chuẩn bị khởi công dự án, tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm” nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đến ngày 25-11, tại 8 xã, phường, công tác bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đạt 92,96%, với tổng kinh phí gần 1.280 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nghi thức khởi công dự án

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND các xã, phường có dự án đi qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư; quản lý tốt phần mặt bằng đã bàn giao, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị chính đáng của người dân.