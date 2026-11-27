Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Sự kiện có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, cùng đông đảo đại biểu và Nhân dân địa phương.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài khoảng 63km, đi qua địa bàn 2 phường và 7 xã, với tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, giai đoạn 1 của dự án đầu tư quy mô 4 làn xe toàn tuyến, đồng thời xây dựng các tuyến kết nối trực tiếp với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh (qua Quốc lộ N2) và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; giai đoạn 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 10 làn xe.

Công trình được xác định là trục giao thông động lực kết nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực vận tải cho Quốc lộ 62 hiện hữu, tăng cường liên kết vùng với các địa phương lân cận.

Đặc biệt, tuyến đường được kỳ vọng mở rộng dư địa thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, hình thành trục kết nối thông suốt từ khu vực biên giới đến trung tâm tỉnh Tây Ninh và Cảng Quốc tế Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công trình trọng điểm này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, để chuẩn bị các điều kiện khởi công công trình tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An - Bình Hiệp.

Đến ngày 25/11, tại 8 xã, phường, công tác bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đã đạt 92,96%, với tổng số tiền hơn 1.200 tỉ đồng. Riêng xã Mỹ An đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Với sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Dự án đường Tân An – Bình Hiệp được kỳ vọng sẽ triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.