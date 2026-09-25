Tây Ninh: Khi đặc sản địa phương vươn thành thương hiệu

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi những đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu, gắn với bản sắc văn hóa và giá trị kinh tế bền vững.

Các chủ thể OCOP đưa những sản phẩm chất lượng đến gần người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng bá tại Lễ hội nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sản phẩm bánh tráng, muối ớt tôm Tây Ninh, trở thành đặc sản OCOP tiêu biểu của địa phương. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Muối ớt tôm Hai Nhân, sản phẩm OCOP 3 sao của phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, từng bước khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và quy trình sản xuất đạt chuẩn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sản phẩm OCOP Tây Ninh được cơ sở sản xuất đầu tư bao bì, nhãn mác, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Việc nâng tầm sản phẩm OCOP tạo nền tảng để nông sản Tây Ninh gia tăng giá trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trái mãng cầu được nâng tầm bằng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn, từng bước trở thành thương hiệu đặc sản độc đáo của vùng ven chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Mật ong xã Truông Mít là một trong những sản phẩm OCOP mang đậm giá trị đặc sản địa phương. Ảnh: Giang Phương - TTXVN