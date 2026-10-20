Tây Ninh khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị nông nghiệp hơn 307 tỷ đồng

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành máy móc sản xuất thiết bị nông nghiệp. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Ngày 20/10, tại Khu công nghiệp Nam Thuận, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Cơ khí Tân Tân Nguyên Việt Nam tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, góp phần bổ sung năng lực cung ứng máy móc, dây chuyền công nghệ cho các lĩnh vực sản xuất chuyên ngành.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 20.000 m², với tổng vốn đầu tư hơn 307,7 tỷ đồng, tương đương 12 triệu USD. Dự án tập trung sản xuất, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến nông sản, với quy mô 500 bộ sản phẩm mỗi năm, tương đương 1.000 tấn sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung hoạt động cho thuê nhà xưởng với quy mô 5.000 m².

Theo ông Tao Yuhan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Cơ khí Tân Tân Nguyên Việt Nam, nhà máy được đầu tư nhằm cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất và giải pháp kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu tự động hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản.

Nhà máy thực hiện nghiên cứu, phát triển, sản xuất thiết bị và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến ngũ cốc, dầu thực vật, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Đây là những ngành sản xuất có yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng kiểm soát quy trình và tiết kiệm chi phí.

Các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp cung cấp bao gồm dây chuyền xử lý nguyên liệu từ sàng lọc, làm sạch đến nghiền, ép viên, ép đùn, sấy và đóng gói tự động. Việc kết nối các công đoạn trong cùng hệ thống giúp quá trình sản xuất được vận hành đồng bộ, hạn chế thao tác thủ công, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chất lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành máy móc sản xuất thiết bị nông nghiệp. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Bên cạnh cung cấp máy móc, doanh nghiệp chú trọng tư vấn, thiết kế dây chuyền phù hợp với đặc tính nguyên liệu, công thức sản xuất và điều kiện vận hành của từng khách hàng. Các phương án kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đầu tư, khả năng vận hành và chi phí của cơ sở sản xuất, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn thiết bị phù hợp với quy mô và mục tiêu hoạt động.

Đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, việc ứng dụng dây chuyền thiết bị phù hợp góp phần kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, duy trì tính ổn định của thành phẩm và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Hệ thống tự động hóa còn giúp giảm các công đoạn thủ công, tăng tính đồng nhất trong sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh công suất khi nhu cầu thị trường thay đổi.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động tại Khu công nghiệp Nam Thuận thể hiện định hướng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời bổ sung năng lực sản xuất, cung ứng thiết bị chuyên ngành tại Tây Ninh. Dự án tạo thêm điều kiện để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến tiếp cận máy móc, giải pháp kỹ thuật phục vụ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh các cơ sở sản xuất đẩy mạnh tự động hóa và chuẩn hóa quy trình, việc phát triển các cơ sở chế tạo thiết bị chuyên ngành có ý nghĩa trong việc đa dạng hóa nguồn cung, hỗ trợ nhu cầu đầu tư máy móc và nâng cao năng lực sản xuất. Hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc vào năng lực vận hành nhà máy, chất lượng thiết bị và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế của khách hàng.