Tây Ninh khánh thành nhà máy ấp vịt 10 triệu USD, công suất 21 triệu con/năm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh, đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực chăn nuôi thủy cầm tại địa phương. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh do Công ty Orvia Việt Nam phát triển theo mô hình ấp vịt Pekin thế hệ mới, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại, cung cấp con giống chất lượng cao, đồng đều và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Orvia Việt Nam là sự hợp tác giữa Tập đoàn Orvia (Pháp), Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Công ty Chăn nuôi Lan Chi; trong đó, Orvia có khoảng 50 năm kinh nghiệm về giống và kỹ thuật ấp nở; Lan Chi phân phối độc quyền con giống Orvia tại Việt Nam từ năm 2015; De Heus đóng góp chuyên môn về dinh dưỡng, vận hành chuỗi liên kết và kỹ thuật chăn nuôi.

Sự kết hợp này hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất chủ động ngay tại Việt Nam, trong đó hệ thống trại giống bố mẹ tại Tây Ninh giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung và chất lượng con giống. Đáng chú ý, nhà máy được thiết kế, bố trí dây chuyền theo đặc thù khí hậu miền Nam.

Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, phân vùng an toàn sinh học, vận chuyển trứng và vịt con, vệ sinh nhà xưởng và luồng di chuyển của nhân sự được tính toán đồng bộ nhằm kiểm soát điều kiện sản xuất, hạn chế nguy cơ dịch bệnh và duy trì chất lượng đầu ra.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đánh giá dự án là một mắt xích mới của ngành chăn nuôi hiện đại tại địa phương. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và đối tác trong nước cho thấy sức hấp dẫn của Tây Ninh đối với các dự án nông nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Tây Ninh xác định nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 13–14% GRDP của tỉnh. Địa phương định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng minh bạch, hiện đại, có trách nhiệm, xanh và bền vững; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có khả năng hình thành hệ sinh thái ngành hàng, tạo giá trị gia tăng và lan tỏa lợi ích đến cộng đồng.

Tỉnh kỳ vọng từ dự án nhà máy giống sẽ mở rộng các mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi; thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực quản trị đàn và bảo đảm an toàn sinh học. Qua đó, người nông dân không chỉ là bên mua con giống mà còn có vị trí, vai trò và lợi ích rõ ràng trong chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Minh Lâm khẳng định Tây Ninh sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án công nghệ cao và dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng phát triển hiệu quả.

Với nền tảng công nghệ, kinh nghiệm chuyên môn và sự hợp tác giữa các đối tác, Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng con giống, thúc đẩy liên kết sản xuất và tạo động lực phát triển ngành chăn nuôi thủy cầm tại khu vực phía Nam theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Ông Eric Houel, Tổng Giám đốc Tập đoàn Orvia, cho biết nhà máy là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, giúp chuyển hóa tiềm năng di truyền thành hiệu quả thực tế cho người chăn nuôi. Thông qua sự kết hợp giữa giống, công nghệ ấp nở, dinh dưỡng phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật tại thực địa, doanh nghiệp mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và thúc đẩy chăn nuôi vịt phát triển bền vững.

Bên cạnh cung ứng con giống, Orvia Việt Nam đặt mục tiêu đồng hành với người chăn nuôi thông qua tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn quản lý đàn và chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Cách tiếp cận này giúp kết nối chất lượng giống với dinh dưỡng và quy trình chăn nuôi, qua đó hỗ trợ người nuôi tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc đưa Nhà máy ấp vịt Orvia Tây Ninh vào hoạt động góp phần tăng năng lực cung ứng con giống, tạo điều kiện phát triển các vùng chăn nuôi thủy cầm theo hướng quy mô, chuyên nghiệp và có liên kết. Với công suất 21 triệu vịt giống một ngày tuổi mỗi năm, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn lực cho ngành chăn nuôi, đồng thời tạo cơ sở để tăng cường kết nối giữa các khâu sản xuất.

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho biết doanh nghiệp hiện có 11 dự án đầu tư tại Tây Ninh, chưa bao gồm các dự án của nhà đầu tư và đối tác liên quan. Bên cạnh các nhà máy thức ăn chăn nuôi tại khu vực Tây Ninh và Long An trước đây, doanh nghiệp đang vận hành một nhà máy giết mổ, chế biến gà công nghiệp tại Tây Ninh.

Theo ông Johan van den Ban, De Heus, Bel Gà và các doanh nghiệp liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư, hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi đồng bộ tại địa phương; trong đó, phát triển nền tảng sản xuất con giống là bước đi quan trọng nhằm tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu chuyển đổi ngành chăn nuôi từ phương thức sản xuất phân tán sang mô hình có tổ chức, kiểm soát tốt chất lượng đầu vào, an toàn sinh học và hiệu quả vận hành. Khi con giống, thức ăn, kỹ thuật và các khâu sản xuất được kết nối, người chăn nuôi có thêm điều kiện tiếp cận giải pháp đồng bộ, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh.