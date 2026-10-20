Tây Ninh: Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Vạn Linh

Đại biểu tham dự

Tham dự buổi lễ có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, đại diện các cơ sở tôn giáo cùng nhân dân và Phật tử.

Sau một tháng thi công, công trình được hoàn thành trên tổng diện tích 250 m², với kinh phí 1,4 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Đây là kết quả của sự chung tay đóng góp giữa chính quyền địa phương, nhà chùa và các mạnh thường quân, thể hiện tinh thần tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trưng bày hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Không gian tưởng niệm được thiết kế với ba gian thờ chính: gian giữa thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; hai gian bên thờ các anh hùng liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Trung đoàn 207 và các liệt sĩ hy sinh tại xã An Ninh, cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng cho Tăng Ni, Phật tử và các tầng lớp nhân dân.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao như lòng nhân ái, tinh thần vị tha và phụng sự nhân dân có sự tương đồng với tinh thần từ bi, trí tuệ, lợi tha của đạo Phật.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Khu tưởng niệm tại cơ sở tự viện là biểu hiện cụ thể của tinh thần Phật giáo nhập thế, gắn việc tu học với trách nhiệm xã hội, thực hành tri ân, báo ân bằng những hành động thiết thực.

Thượng tọa Thích Nhuận Thành, trụ trì chùa Vạn Linh

Chia sẻ về quá trình thực hiện, Thượng tọa Thích Nhuận Thành, trụ trì chùa Vạn Linh cho biết, bên cạnh hoạt động tu học và sinh hoạt tín ngưỡng, nhà chùa luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Chùa đã hỗ trợ mặt bằng trên phần đất sẵn có và đóng góp một phần kinh phí, cùng các đơn vị, cá nhân chung tay hoàn thành công trình.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo, Ban Tổ chức và chư tôn đức đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ

Dịp này, Ban Tổ chức trao hoa và quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Rợt. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, những lẵng hoa tươi thắm cũng được trao đến bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh, cùng các đại biểu nữ tham dự chương trình.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh Tây Ninh trao tặng 65 suất quà đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, với tổng trị giá 65 triệu đồng. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, kèm phần quà trị giá 200.000 đồng/suất do chùa Vạn Linh trao tặng, dành cho con cháu các gia đình có công với cách mạng.

Ban Quản trị chùa Vạn Linh tặng 200 phần quà đến hộ nghèo

Ban Quản trị chùa Vạn Linh tặng 200 phần quà; trong đó, 150 phần quà còn lại được trao vào buổi chiều cùng ngày, kết hợp với chương trình lễ cầu siêu tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp cho công trình, UBND tỉnh Tây Ninh và UBND xã An Ninh đã trao Bằng khen, Giấy khen đến các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và Thượng tọa trụ trì có nhiều đóng góp về vật chất, tinh thần trong quá trình xây dựng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, dâng hương tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Khu tưởng niệm chùa Vạn Linh.