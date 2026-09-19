Tây Ninh: Khánh thành công trình cầu bê-tông Viên Thông số 9 tại xã Tân Thạnh

Cây cầu chính thức bàn giao cho người dân địa phương sử dụng

Tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Công, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Long Hoa; Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, trụ trì chùa Thường Quang, TP.HCM; Thượng tọa Thích Lệ Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tá Ngô Khánh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, cùng đại diện các cấp chính quyền địa phương sở tại.

Cây cầu mới được xây dựng kiên cố với chiều dài 22m, chiều rộng 3,5m và tải trọng hơn 3 tấn, với tổng kinh phí thực hiện là 450 triệu đồng. Công trình được hoàn thành với sự chung tay góp sức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, các đơn vị tài trợ và chính quyền sở tại.

Thay mặt đơn vị tài trợ, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh chia sẻ cho biết các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng luôn được Phật giáo người Hoa tại TP.HCM cùng các tự viện duy trì thường xuyên với tinh thần “lá lành đùm lá rách”; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh tặng 100 phần quà đến bà con nghèo tại xã Tân Thạnh

Dịp này, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cùng các mạnh thường quân trao tặng 100 phần quà đến bà con nghèo tại xã Tân Thạnh. Mỗi phần quà trị giá hơn 500.000 đồng, bao gồm: gạo, mì, thuốc Tylenol và bao thư tiền mặt.

Đoàn đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành và gỡ bảng tên lưu niệm, đưa công trình giao thông nông thôn vào sử dụng.