Tây Ninh: Khẩn trương khống chế dịch tả lợn châu Phi tại xã Bình Đức

Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại tại hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xã Bình Đức.

Đầu năm 2026 đến ngày 26/10, Tây Ninh ghi nhận 35 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 21 xã, đã tiêu hủy 1.170 con lợn, với tổng khối lượng 62.264 kg. Riêng trong tuần từ ngày 19 -26/10, ngành chức năng ghi nhận ổ dịch tại xã Bình Đức và xã Tân Tây, tiêu hủy 41 con lợn, tổng khối lượng 1.908 kg. Ổ dịch tại xã Tân Tây chưa qua 21 ngày.

Tại hộ ông Trương Văn Nhàn, đàn lợn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường từ ngày 15/10, gồm sốt cao, bỏ ăn. Chủ hộ tự mua thuốc ketovet và truyền đạm cho lợn nái nhưng tình trạng không cải thiện. Đến ngày 25/10, gia đình mới thông báo sự việc cho cán bộ Phòng Kinh tế xã Bình Đức.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, ghi nhận hộ có tổng đàn 364 con; gồm lợn nái, lợn thịt ở nhiều độ tuổi, lợn đực giống và lợn con. Tại thời điểm kiểm tra, cả 364 con đều có biểu hiện mắc bệnh; trong đó, 13 con đã chết, gồm một con lợn đực giống 24 tháng tuổi và 12 con lợn khoảng một tháng tuổi.

Đoàn công tác lấy mẫu kiểm tra nhanh, kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II để xét nghiệm xác định. Ngày 27/10, kết quả xét nghiệm chính thức khẳng định mẫu dương tính với mầm bệnh.

Trước nguy cơ dịch lây lan, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Bến Lức đề nghị UBND xã Bình Đức khẩn trương tổ chức tiêu hủy số lợn mắc bệnh đã chết theo quy định; đồng thời, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại và vùng phụ cận. Địa phương được đề nghị rà soát, thống kê đàn lợn tại ấp 1, nơi phát sinh ổ dịch, cùng các ấp 2 và 3 thuộc vùng uy hiếp, để xác định nhu cầu thuốc sát trùng và tổ chức phòng, chống dịch phù hợp.

Theo Phòng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai, trong đó có giám sát tình hình dịch, cấp phát vật tư và tổ chức tiêm phòng.

Từ đầu năm đến ngày 26/10, toàn tỉnh đã tiêm 8.969 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi; trong đó, có 2.678 liều miễn phí.

Cơ quan chuyên môn tỉnh Tây Ninh tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, tham mưu các biện pháp phòng, chống và triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch tả lợn châu Phi. Việc phát hiện sớm, báo cáo kịp thời khi lợn có dấu hiệu bất thường, thực hiện vệ sinh chuồng trại và tiêu độc khử trùng là những yêu cầu cần được chú trọng để hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Tây Ninh đang tập trung khoanh vùng ổ dịch tại Bình Đức; đồng thời, rà soát đàn lợn ở khu vực liên quan để chủ động phòng ngừa. Các biện pháp tiêu hủy, vệ sinh, khử trùng và giám sát dịch được thực hiện kịp thời, đúng quy định, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và ngăn dịch tiếp tục lan rộng trên địa bàn tỉnh.