Tây Ninh khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu Tân Thành

Hiện trường cầu Tân Thành sập nhịp giữa. (Ảnh: THANH PHONG)

Tại thời điểm xảy ra sự cố, máy cày kéo theo rơ-moóc chở máy xúc Kobe lưu thông qua cầu Tân Thành thì nhịp giữa của cầu bất ngờ gãy, sập xuống kênh.

Cầu Tân Thành là công trình giao thông kết nối hai ấp Láng Lớn và Hưng Điền A. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng chỉ đạo Công an xã phối hợp các đơn vị liên quan rào chắn hai đầu cầu, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí biển cảnh báo, đèn tín hiệu vào ban đêm và hướng dẫn người dân di chuyển theo các tuyến đường thay thế.

Hiện trường cầu Tân Thành sập nhịp giữa. (Ảnh: THANH PHONG)

Hiện các cơ quan chuyên môn của xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng công trình, xác định tải trọng phương tiện và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định.