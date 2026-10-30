Tây Ninh: Khẩn trương khắc phục đường ĐT.823B xuống cấp sau nhiều ngày mưa và triều cường

Chiều 30/10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị chức năng đã tiến hành san gạt, bổ sung vật liệu để khắc phục tạm thời những vị trí hư hỏng, ổ gà trên tuyến đường ĐT.823B sau khi triều cường rút và thời tiết thuận lợi hơn.

Trước đó, mưa kéo dài kết hợp với triều cường khiến nhiều đoạn trên tuyến ĐT.823B (màu đỏ) bị ngập, đọng nước.

Cùng với đó, các phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường và hệ thống thoát nước đang được xem xét triển khai. Việc xử lý bước đầu giúp cải thiện tình trạng mặt đường, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, nhất là hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trong khu vực.

Trước đó, mưa kéo dài kết hợp với triều cường khiến nhiều đoạn trên tuyến ĐT.823B bị ngập, đọng nước. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc, xuống cấp, gây khó khăn cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp xử lý những vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến. Được biết, đoạn ĐT.823B từ nút giao Quốc lộ N2 đến ĐT.824 có chiều dài hơn 11km, được tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hòa III - Resco thực hiện nâng cấp, mở rộng và duy tu, bảo dưỡng.

Hiện ngành chức năng đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý tuyến đường. Trong thời gian này, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, san gạt mặt đường, xử lý ổ gà và những vị trí hư hỏng để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đã đề xuất tỉnh bố trí khoảng 70 tỷ đồng để sửa chữa tổng thể những vị trí xuống cấp trên đoạn tuyến, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027 - 2028.

Theo phương án đề xuất, các đoạn đường không bị ảnh hưởng bởi triều cường sẽ được xử lý nền, thảm bê tông nhựa. Riêng những khu vực thường xuyên ngập nước dự kiến sử dụng kết cấu bê tông xi măng nhằm tăng khả năng chịu lực, hạn chế hư hỏng và nâng cao tuổi thọ công trình.

Ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp xử lý những vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến.

Song song đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đã trình Sở Tài chính đề xuất dự án sửa chữa, nâng cấp đoạn ĐT.823B, kết hợp đào thông Kênh 8, với tổng kinh phí dự kiến hơn 180 tỷ đồng. Dự án được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2029, có phạm vi tổng thể khoảng 8,34km, trong đó chiều dài thực hiện khoảng 6,36km, không bao gồm đoạn thuộc Khu công nghiệp Nam Thuận.

Theo phương án thiết kế dự kiến, đoạn từ Kênh 7 đến ĐT.824 dài khoảng 2,4km sẽ được nâng cấp, nâng cao độ mặt đường lên 2,37m và sử dụng kết cấu bê tông xi măng dày 25cm. Đối với đoạn từ Kênh 1 đến ĐT.823D, một số vị trí hư hỏng sẽ được sửa chữa cục bộ bằng bê tông nhựa, đồng thời thay thế các cửa thu nước, nắp đan xuống cấp nhằm bảo đảm khả năng thoát nước trên tuyến.

Đáng chú ý, dự án còn đề xuất đào thông Kênh 8 với chiều dài khoảng 767m, gồm các đoạn đào hở và cống hộp đôi kết nối với tuyến kênh hiện hữu. Hạng mục này được kỳ vọng góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường.

Hiện, hồ sơ dự án đang được trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Việc kết hợp các giải pháp khắc phục trước mắt với đầu tư nâng cấp lâu dài được kỳ vọng sẽ từng bước giải quyết tình trạng xuống cấp trên tuyến ĐT.823B, cải thiện khả năng thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.