Kinh tế biên mậu đang mở ra dư địa phát triển quan trọng cho Tây Ninh trong mở rộng liên kết kinh tế khu vực. Phát huy lợi thế đường biên giới, hệ thống cửa khẩu đa dạng và các khu kinh tế cửa khẩu, tỉnh tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, bến bãi, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đón đầu những tuyến giao thông trọng điểm, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh góp phần thúc đẩy giao thương, tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh, là một trong những đầu mối giao thương trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tây Ninh tiếp tục rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng các cửa khẩu, từng bước hoàn thiện hệ thống bến, bãi, đáp ứng nhu cầu tập kết phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Việc hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu góp phần nâng cao năng lực thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tây Ninh chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ tại các khu kinh tế cửa khẩu, từng bước mở rộng hoạt động giao thương, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biên mậu. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối các cửa khẩu, góp phần tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối các cửa khẩu, góp phần tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Giang Phương - TTXVN