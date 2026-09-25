Tây Ninh: Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 30

Bà Lê Thị Hồng Kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 30. Ảnh: Bình Minh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ là hoạt động chuyên ngành mỹ thuật quy mô lớn được tổ chức thường niên, quy tụ nhiều tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ, họa sĩ và nhà điêu khắc đến từ các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ.

Trải qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu những thành quả sáng tạo mới của đội ngũ văn nghệ sĩ mà còn trở thành không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Qua đó, các tác giả có thêm cơ hội tiếp cận những khuynh hướng sáng tác, cách thể hiện và chất liệu khác nhau, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo mỹ thuật trong khu vực.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 30 mở cửa từ ngày 25/9/2026 đến hết ngày 29/9/2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, số 9 Trương Định, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Không gian triển lãm giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng. Sự đa dạng còn được thể hiện qua chất liệu sáng tác, từ những chất liệu truyền thống đến hiện đại như sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ, phù điêu, gò nhôm, sắt và chất liệu tổng hợp.

Mỗi chất liệu, loại hình mang đến một cách biểu đạt riêng, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc. Bên cạnh những tác phẩm chú trọng ngôn ngữ tạo hình truyền thống, nhiều sáng tác cho thấy sự tìm tòi trong cách thể hiện, khai thác chất liệu và góc nhìn nghệ thuật, qua đó phản ánh đời sống mỹ thuật đương đại của đội ngũ sáng tác trong khu vực.

Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa của vùng đất Đông Nam Bộ. Những hình ảnh gần gũi trong đời sống, lao động, sinh hoạt văn hóa cùng những chuyển biến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội được các tác giả thể hiện bằng nhiều góc nhìn và ngôn ngữ tạo hình khác nhau.

Thông qua hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng, những câu chuyện về vùng đất và con người được chuyển tải bằng đường nét, màu sắc, hình khối và chất liệu. Điều này không chỉ tạo nên sự phong phú cho triển lãm mà còn giúp công chúng có thêm cơ hội cảm nhận những nét đặc trưng của Đông Nam Bộ qua góc nhìn của người nghệ sĩ.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 30 tạo không gian giao lưu, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đến công chúng. Ảnh: Bình Minh

Bên cạnh giá trị chuyên môn, triển lãm còn góp phần tạo không gian thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách khi đến Tây Ninh trong những ngày diễn ra sự kiện. Việc tổ chức hoạt động mỹ thuật thường niên cũng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương, khuyến khích hoạt động sáng tạo và từng bước đưa các tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Về công tác đánh giá và trao giải chuyên ngành, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiến hành tuyển chọn, đánh giá chất lượng chuyên môn để cấp giấy chứng nhận trưng bày và trao thưởng cho những tác phẩm xuất sắc trong khuôn khổ kỳ triển lãm.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 30 vì thế không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong khu vực mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối giữa người sáng tác với công chúng. Qua mỗi tác phẩm, những nét đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa và nhịp sống Đông Nam Bộ tiếp tục được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.