Tây Ninh: Khai mạc ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới Sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Tham dự buổi lễ có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Tây Ninh Phạm Hùng Thái; Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, tỉnh Tây Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính. Đây là sự chuyển đổi căn bản về cách tạo ra năng lực phát triển của tỉnh.

"Chúng ta phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi đồng vốn, mỗi nguồn tài nguyên, mỗi giờ lao động phải được sử dụng thông minh hơn. Để thực hiện những định hướng ấy, tư duy đổi mới phải trở thành năng lực hành động trong toàn xã hội", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã chủ động đổi mới tư duy, quyết liệt hành động và đạt được những dấu ấn rất đáng tự hào trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đến nay, hạ tầng số của Tây Ninh đã phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn; chính quyền số vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế số đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong GRDP của tỉnh.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) của tỉnh Tây Ninh năm 2026 xếp thứ 9, tăng 2 bậc so với năm 2025, xếp thứ 2 trong vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Các doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ, tự động hóa quy trình sản xuất. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực sự trở thành chiếc nôi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, thu hút sự chung tay của cả cộng đồng. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, ngày hội khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là dịp để giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, giải pháp, công nghệ, kết nối cung cầu, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những bài toán thực tiễn, mà quan trọng hơn, đây chính là thời điểm để Tây Ninh định hình tầm nhìn mang tính chiến lược cho tương lai.

Đặc biệt, việc công bố Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chính là một trong những bước đi đột phá, mang tính chiến lược, tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi, phát huy các lợi thế đặc thù của địa phương.

Tây Ninh kỳ vọng rằng, chiến lược này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ, đưa tỉnh từ nơi khởi đầu thành trọng tâm của Hệ sinh thái phương tiện không người lái phía Nam. Trên cơ sở đó, từng bước đưa phương tiện không người lái thành một ngành kinh tế mới, có khả năng tạo việc làm chất lượng cao, thu hút đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Ngày hội được tổ chức quy mô 200 gian hàng; tập trung vào 5 khu trọng điểm gồm: hệ sinh thái phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và nền tảng số phục vụ chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ nâng cao giá trị nông sản; sản phẩm, công nghệ và kết quả nghiên cứu; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sản phẩm tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan gian hàng

Khu trưng bày, triển lãm và trải nghiệm công nghệ được tổ chức theo các nhóm lĩnh vực, công nghệ và giải pháp trọng điểm; ưu tiên các lĩnh vực: Phương tiện không người lái, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, chuyển đổi số và các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trong 3 ngày, sẽ có chuỗi 5 hội thảo khoa học chuyên đề trọng điểm. Các hoạt động tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp được tổ chức xuyên suốt theo mô hình “một điểm đến - nhiều nhóm chính sách”...