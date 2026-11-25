Cùng dự khai mạc có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; đại diện Cục Tác chiến, Cục Phương tiện không người lái (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị).

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự khai mạc và tham gia khung tập có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trung tướng Lê Xuân Thế phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh, diễn tập TN-26 là dịp kiểm nghiệm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Ban Chỉ đạo và cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu điều hành chặt chẽ, khoa học, đúng ý định và kế hoạch đã được phê chuẩn. Các tình huống diễn tập phải sát thực tiễn địa bàn biên giới và phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình diễn tập, Ban Chỉ đạo và cơ quan Ban Chỉ đạo cần theo dõi, hướng dẫn các khung tập, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp và đánh giá thực chất kết quả thực hành của từng lực lượng, từng cương vị.

Đại biểu theo dõi phần vận hành cơ chế diễn tập.

Đối với tỉnh Tây Ninh và các lực lượng tham gia, Trung tướng Lê Xuân Thế đề nghị đề cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và hiệp đồng chặt chẽ. Quá trình vận hành cơ chế phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành làm tham mưu, tổ chức thực hiện. Từng cấp, từng ngành phải thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, trong đó chú trọng năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã.

Thực hành các tình huống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thực hành chống khủng bố, giải cứu con tin.

Đối với nội dung thực binh, Trung tướng Lê Xuân Thế yêu cầu các lực lượng phải nắm chắc ý định chiến thuật, thực hành thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ phòng không và chế áp thiết bị bay không người lái (UAV). Chấp hành nghiêm quy định về bảo mật và kỷ luật thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, giao thông và vùng trời trong suốt quá trình diễn tập.

Ngay sau khai mạc, các khung tập triển khai các nội dung diễn tập theo kế hoạch.