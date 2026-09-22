Tây Ninh kêu gọi người dân hành động 'Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch'

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại lễ phát động

Ngày 22-9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026, với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, mỗi ngày tỉnh vẫn phát sinh 1.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, với tổng kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý trong năm 2026 khoảng 250 tỷ đồng. Tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn chưa đồng đều vẫn còn xảy ra.

Do đó, tỉnh tổ chức lễ phát động với chủ đề từ "đĩa ăn sạch" đến thành phố sạch, đặt trọng tâm vào một vấn đề tưởng như rất nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến lượng chất thải phát sinh: lãng phí thực phẩm.

“Giảm một phần thức ăn bị bỏ đi cũng đồng nghĩa với giảm lượng rác phải thu gom, giảm chi phí xử lý, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy nói.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các đại biểu tham dự lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, xã Dương Minh Châu tổ chức trồng cây, vệ sinh môi trường, phát quang, thu gom chất thải, chỉnh trang cảnh quan tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần. Các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân được yêu cầu tập trung giảm phát sinh rác, phân loại chất thải tại nguồn, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, tăng tái sử dụng và tái chế rác.