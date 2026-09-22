Tây Ninh kêu gọi giảm rác thải từ mỗi bữa ăn

Giảm rác từ những việc nhỏ

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn ước đạt trên 94%.

Đáng chú ý, 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên tiếp tục tác động ngày càng rõ đến đời sống và sản xuất.

Mỗi ngày, tỉnh phát sinh khoảng 1.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Ước tính tổng kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong năm 2026 khoảng 250 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Theo lãnh đạo tỉnh, đây là áp lực không nhỏ đối với hạ tầng môi trường và ngân sách địa phương. Trong khi đó, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và ô nhiễm cục bộ vẫn còn xảy ra; việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa đồng đều.

Trong bối cảnh đó, chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” tập trung vào một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng có tác động trực tiếp đến lượng chất thải phát sinh là lãng phí thực phẩm.

“Giảm một phần thức ăn bị bỏ đi cũng đồng nghĩa với giảm lượng rác phải thu gom, giảm chi phí xử lý, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải”, bà Nguyễn Đài Thy nhấn mạnh.

Từ đó, tỉnh Tây Ninh định hướng chuyển mạnh từ tư duy “xử lý chất thải” sang “giảm phát sinh, phân loại, tái sử dụng và tái chế” ngay từ đầu nguồn.

Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, quan điểm nhất quán của tỉnh là phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chất lượng môi trường phải được xem là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Để Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 không chỉ dừng lại ở một đợt ra quân, tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tập trung vào giảm phát sinh, phân loại chất thải tại nguồn; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh.

Các địa phương cần rà soát, xử lý những điểm tồn đọng rác, khu vực ô nhiễm, các tuyến sông, kênh, rạch và khu dân cư có nguy cơ phát sinh ô nhiễm; duy trì vệ sinh thường xuyên, tránh tình trạng phong trào chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu tham dự Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Đối với khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, yêu cầu đặt ra là vận hành đúng quy định các công trình xử lý chất thải, duy trì quan trắc, giám sát nguồn thải.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm sản phẩm và bao bì sử dụng một lần, khó tái chế.

Bà Nguyễn Đài Thy cho biết thêm, hiệu quả của Chiến dịch không chỉ được đo bằng số người tham dự hay số khẩu hiệu được treo, mà phải thể hiện bằng lượng chất thải giảm đi, số hộ thực hiện phân loại chất thải tăng lên, tình trạng lãng phí thực phẩm được hạn chế, môi trường sống được cải thiện và các hành vi gây ô nhiễm được phát hiện, xử lý kịp thời.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh.

Từ mỗi bữa ăn tiết kiệm, mỗi gia đình thực hiện phân loại chất thải, đến mỗi cơ quan, đơn vị và khu dân cư cùng giữ gìn cảnh quan, thông điệp “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch” hướng đến việc hình thành những thay đổi bền vững trong nhận thức và hành vi.

Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh từng bước xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn, an toàn hơn, gắn bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Ngay sau lễ phát động, xã Dương Minh Châu tổ chức các hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường, phát quang, thu gom chất thải và chỉnh trang cảnh quan tại Công viên Dương Minh Châu, tuyến kênh Cầu Láng Liêm, các tuyến đường, khu vực chợ và dọc suối Xa Cách.