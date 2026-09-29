Tây Ninh kêu gọi cung cấp thông tin về mộ tập thể có khoảng 200 hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, tại ấp Tân Hoà (xã Tân Thành) hiện vẫn còn mộ tập thể có khoảng 200 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Khu vực này hiện là đất trồng mì của người dân đang cư trú tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa (áo trắng), Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh kêu gọi các cơ quan, đơn vị; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân; cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành (huyện Tân Châu trước đây) nếu có thông tin hãy cung cấp cho cơ quan chức năng để có thêm cơ sở xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, hiện vẫn còn mộ tập thể tại ấp Tân Hoà (xã Tân Thành) có khoảng 200 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập

Nội dung cung cấp gồm thông tin liên quan đến trận đánh, vị trí chôn cất, nơi thu gom thi thể liệt sĩ và các dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể giúp đối chiếu, khoanh vùng và rút ngắn thời gian tìm kiếm, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương và gia đình.

Tây Ninh tổ chức mở rộng vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Tân Thành

Thông tin liên quan gửi về Trung tá Phan Công Quẩn, Phó Trưởng ban Chính sách - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0982 274 657.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kết luận các nguồn tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Thành xuất phát từ trách nhiệm với những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.