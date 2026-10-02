Tây Ninh kêu gọi cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại xã Bến Cầu

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 20-8-2026, tổ công tác của tỉnh phối hợp với xã Bến Cầu khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực ấp Tân Lập. Theo thông tin do tổ chức Mission POW-MIA (Hoa Kỳ) cung cấp, tại khu vực này có một vị trí chôn cất tập thể, có thể có 16 hài cốt của bộ đội Việt Nam.

Hội thảo kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể trong trận tập kích Suối Tre - Đồng Rùm và trận tập kích căn cứ hỏa lực Blue, diễn ra ngày 16-9-2026.

Ngày 16-9-2026, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo kết luận thông tin. Qua đối chiếu, các đại biểu xác định thông tin do tổ chức Mission POW-MIA cung cấp có sự trùng khớp với thông tin của Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công); nhận định việc còn mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập tại khu vực trên là có cơ sở, đồng thời đề nghị tiếp tục tìm kiếm.

Để bổ sung tư liệu, xác định chính xác vị trí tìm kiếm, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống tại khu vực ấp Tân Lập cung cấp thông tin về trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch tập trung thi hài liệt sĩ và các dấu mốc địa hình cũ.

Các hình ảnh xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Ảnh do Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cung cấp

Thông tin gửi về Trung tá Phan Công Quẩn (cán bộ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh), số điện thoại: 0982 274 657; hoặc thông qua ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.