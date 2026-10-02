Tây Ninh kêu gọi cung cấp thông tin về hố chôn tập thể có nhiều hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, theo thông tin từ tổ chức Mission POW-MIA (Mỹ) cung cấp, có một hố chôn tập thể tại vị trí có tọa độ 1229437 – 625322, nay thuộc ấp Tân Lập (xã Bến Cầu) có thể chứa 16 hài cốt chiến sĩ Việt Nam.

Theo các nguồn thông tin cung cấp, hố chôn tập thể có thể chứa 16 hài cốt chiến sĩ Việt Nam nay thuộc ấp Tân Lập, xã Bến Cầu

Ngày 20.8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thành lập Tổ công tác phối hợp với xã Bến Cầu tiến hành khảo sát, thu thập thông tin tại ấp Tân Lập. Ngày 16.9, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội thảo kết luận thông tin.

Các ý kiến tại hội thảo khẳng định thông tin từ tổ chức Mission POW-MIA (Mỹ) cung cấp trùng khớp với thông tin Lữ đoàn đặc công 429. Các ý kiến đều cho rằng có đủ cơ sở để xác định tại vị trí này có khả năng còn mộ liệt sĩ tập thể chưa được tìm kiếm, quy tập; đề nghị Ban Chỉ đạo tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội thảo kết luận thông tin về hố chôn tập thể nói trên

Để có thêm cơ sở xác minh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống tại khu vực ấp Tân Lập, xã Bến Cầu (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Các ý kiến đều cho rằng có đủ cơ sở để xác định tại ấp Tân Lập, xã Bến Cầu có khả năng còn mộ liệt sĩ tập thể chưa được tìm kiếm, quy tập

Nội dung cung cấp gồm các thông tin liên quan đến trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ. Mọi thông tin gửi về Trung tá Phan Công Quẩn - Phó Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh (SĐT: 0982274657).

Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Để có thêm cơ sở xác minh, UBND tỉnh Tây Ninh kêu gọi các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin về hố chôn tập thể nói trên

Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết thêm, qua thời gian tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự chung tay đồng lòng, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Đồng thời, đã lấy mẫu phục vụ giám định ADN 18.593/18.593 mộ; trong đó, số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 15.336 đạt 82,48%; số mộ không đủ điều kiện lấy mẫu là 3.257 chiếm 17,52%.