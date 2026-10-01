Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành 41 quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 96 quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp địa phương. Đồng thời, đã chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp đối với 236 trường hợp; điều động, bổ nhiệm 36 trường hợp; giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 83 trường hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, thời gian qua, địa phương xử lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ tương đối đầy đủ, đúng quy định; góp phần ổn định tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ yên tâm công tác; nhất là giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bởi toàn tỉnh có 2.574 người đang hoạt động không chuyên trách. Tây Ninh cũng đã tiếp nhận 221 người vào làm công chức và giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với 1.035 người.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã Trà Vong. (Ảnh: MINH ANH)

Toàn tỉnh hiện có 4.618 tổ chức cơ sở đảng, 28 đảng bộ bộ phận, 40 tổ đảng, với 98.727 đảng viên; có 979/979 chi bộ ấp, khu phố được củng cố, đạt 100%. Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

“Việc quản lý đảng viên từng bước được hiện đại hóa và công tác triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đạt tỷ lệ cao với 100% đảng viên đã được cấp tài khoản, 97,85% đảng viên đăng nhập thành công, tỷ lệ chi bộ đăng ký sinh hoạt trên ứng dụng trong quý III đạt 74,92%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026. Đồng thời xem xét xử lý kỷ luật 99 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 45, cảnh cáo 27, khai trừ 27 đảng viên”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh thông tin.