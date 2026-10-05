Tây Ninh kéo giảm hơn 22% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội

Thời gian qua, Tây Ninh tập trung triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được gắn với nhiệm vụ bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng chủ động phân tích, dự báo tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt, trong đó có cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn.

Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ.

Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, cờ bạc và các hành vi xâm phạm trật tự xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Tây Ninh không ma túy đến năm 2030.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ ổn định. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn tỉnh xảy ra 715 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 204 vụ, tương đương hơn 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 666 vụ, đạt tỷ lệ 93,1%; bắt 1.396 đối tượng và thu hồi tài sản trị giá hơn 68,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác đấu tranh với tệ nạn cờ bạc được tăng cường. Lực lượng chức năng đã triệt xóa 244 vụ, lập hồ sơ xử lý 337 đối tượng. Kết quả này góp phần hạn chế những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Thạnh Lợi ra quân tuần tra giao thông đảm bảo an toàn giao thông học đường năm học 2026 -2027.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Các vụ việc phát sinh phải được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.