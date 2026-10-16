Tây Ninh kéo giảm 20,02% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Tội phạm ma túy tăng 652 vụ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự tại Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn tỉnh xảy ra 735/919 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 184 vụ, tương đương 20,02% so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 686 vụ, đạt tỷ lệ 93,33%.

Đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 98,44%, với 189/192 vụ được làm rõ, bắt 281 đối tượng.

9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, trật tự tại Tây Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra 319/476 vụ, giảm 157 vụ; nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác xảy ra 157/183 vụ, giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 391/670 vụ, với 484 đối tượng, giảm 279 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 84 vụ, 170 đối tượng. Các vi phạm đáng chú ý gồm tham ô tài sản tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giả mạo trong công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây ô nhiễm môi trường và sản xuất hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý III, 9 tháng đầu năm 2026 của Công an tỉnh Tây Ninh.

Ở lĩnh vực phòng, chống ma túy, toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 970 vụ, 1.852 đối tượng trong 9 tháng đầu năm, tăng 652 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 280 vụ, 573 đối tượng; kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 15.300 lượt người, phát hiện 1.602 trường hợp dương tính. Trong đó, 509 trường hợp bị xử lý hình sự và 1.093 trường hợp bị xử lý hành chính.

Tai nạn giao thông giảm 101 vụ

Trên lĩnh vực giao thông, Tây Ninh ghi nhận 334 vụ tai nạn trong 9 tháng đầu năm 2026, làm chết 291 người và bị thương 91 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 101 vụ, số người chết giảm 42 người và số người bị thương giảm 81 người.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được chú trọng. Trong kỳ, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản ước khoảng 9 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh xảy ra 735 vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là kết quả kéo giảm tội phạm về trật tự, an toàn xã hội, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và giảm tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu được giao, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong các dịp lễ, Tết.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của tỉnh và Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.