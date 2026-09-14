Tây Ninh huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vừa tổ chức phát động phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030" tại xã Tuyên Bình.

Tỉnh Tây Ninh xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà còn phải tạo chuyển biến thực chất về đời sống người dân.

Ngay sau lễ phát động, nhiều công trình, phần việc được triển khai trên địa bàn như khánh thành cầu giao thông nông thôn, khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết, trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, "Đường cờ Tổ quốc", thu gom rác và bảo vệ môi trường.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được chú trọng, trong đó có chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng và triển khai Chương trình "Nghĩa tình biên giới".

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, cho biết việc chọn xã Tuyên Bình làm nơi phát động phong trào thể hiện định hướng đưa hoạt động thi đua về sát cơ sở, gắn với nhu cầu cụ thể của người dân, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Dịp này, xã Tuyên Bình được trao kinh phí xây dựng 2 căn "Nhà Đại đoàn kết", 3 căn "Mái ấm nông dân", cây xanh, thùng rác, giỏ xách đi chợ và 300 lá cờ Tổ quốc để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc". Địa phương cũng nhận nguồn lực triển khai Chương trình "Nghĩa tình biên giới" và 20 phần quà "Tiếp sức đến trường" dành cho học sinh khó khăn.

Tỉnh Tây Ninh xác định xây dựng nông thôn mới gắn với hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tạo chuyển biến thực chất về đời sống người dân. Trong đó, công tác giảm nghèo được định hướng theo hướng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khả năng tự chủ của từng hộ gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại lễ khánh thành cầu Tên Lửa 1, cầu Hai Học, cầu Rạch Bay.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu nắm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và nhu cầu của từng hộ để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, gắn nguồn lực với đào tạo nghề, việc làm, sản xuất, giáo dục, y tế và nhà ở. Qua đó, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục giữ vai trò kết nối, tập hợp và điều phối các nguồn lực xã hội. Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và người dân được khuyến khích đóng góp bằng kinh phí, vật chất, ngày công lao động cũng như các sáng kiến phù hợp với thực tế địa phương.

Đặc biệt, người dân được xác định là chủ thể trong quản lý, chăm sóc và duy trì hiệu quả các công trình sau đầu tư; đồng thời cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố tinh thần đoàn kết tại cộng đồng dân cư.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng ra mắt 5 đội hình hưởng ứng phong trào, làm lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và triển khai các công trình, phần việc tại cơ sở.

Đáng chú ý, tại 96 xã, phường trong tỉnh, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng. Trong đó, các đơn vị trồng hơn 31.000 cây xanh, trao quà, học bổng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; xây mới, sửa chữa 186 căn Nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương.

Tổng nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc trên địa bàn đến nay đạt hơn 42 tỷ đồng, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao đời sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.