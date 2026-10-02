Tây Ninh huy động 300 người, 30 phương tiện diễn tập chữa cháy

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ngày 2/10, tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2026.

Theo tình huống giả định, lúc 9 giờ, có vụ cháy xảy ra tại khu vực sản xuất sợi POY ở tầng 2 của Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex, trên diện tích khoảng 9.455 m2. Nguyên nhân cháy do quá tải dòng điện làm dây dẫn phát nóng, bắt cháy rồi rơi xuống các sản phẩm sợi.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai phun nước, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan trong tình huống diễn tập. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Thời điểm xảy ra cháy, khu vực có khoảng 100 công nhân đang làm việc và khoảng 150 tấn sợi. Do tập trung nhiều nguyên liệu dễ cháy, đám cháy phát triển nhanh, bao trùm khu vực POY, có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh và các tầng phía trên. Khói, khí độc phát sinh nhiều, gây khó khăn cho quá trình thoát nạn; khoảng 20 người bị mắc kẹt, cần sự hỗ trợ của lực lượng chuyên nghiệp. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ phát tín hiệu báo động, hướng dẫn công nhân thoát nạn, di chuyển tài sản, triển khai chữa cháy ban đầu và báo tin cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin báo, các lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức trinh sát, tìm kiếm người mắc kẹt, triển khai đội hình chữa cháy và ngăn cháy lan. Các nạn nhân được đưa ra khu vực an toàn, sơ cấp cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế. Lực lượng các sở, ngành và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được huy động phối hợp bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai phương tiện, đội hình xử lý tình huống cháy giả định tại Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Cuộc diễn tập gồm hai phần: vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành bằng hình ảnh, mô phỏng và thực binh tại hiện trường qua 5 giai đoạn. Khoảng 300 người được huy động tham gia, trong đó 100 người trực tiếp xử lý tình huống, 150 cán bộ, công nhân viên của công ty thực hành thoát nạn và 50 người thuộc các lực lượng phục vụ diễn tập. Khoảng 30 phương tiện cơ giới được huy động, gồm 1 xe chỉ huy, 13 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 robot chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ, 2 xe cứu thương, 3 xe chở phương tiện cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Đại tá Nguyễn Công Bằng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Trưởng Ban Chỉ huy diễn tập thông tin, địa điểm được lựa chọn để diễn tập là cơ sở sản xuất có quy mô lớn, tập trung đông người và phương tiện; dây chuyền sản xuất sử dụng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu có nguy cơ cháy, nổ. Đây là cơ sở phù hợp để xây dựng tình huống giả định cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý. Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, các lực lượng đã tổ chức tập luyện, hợp luyện trong 10 ngày, từ ngày 21-30/9 và tổng duyệt vào ngày 1/10. Sau mỗi lần tập luyện, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục, bảo đảm phối hợp, vận hành đúng cơ chế và nhiệm vụ được phân công.

Các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được huy động tham gia diễn tập tại Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex, Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Thông qua diễn tập, khả năng vận hành cơ chế chỉ huy, thông tin liên lạc, huy động phương tiện và phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp của các lực lượng được kiểm tra, đánh giá. Đây cũng là dịp nâng cao năng lực ứng phó tại cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, cả nước xảy ra 1.985 vụ cháy, làm 56 người chết, 73 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 618 tỷ đồng. Riêng tỉnh Tây Ninh xảy ra 18 vụ cháy, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 9 tỷ đồng. Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, nhất là tại các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, tập trung đông người, sử dụng nhiều nguyên liệu có nguy cơ cháy, nổ cao.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh sử dụng các thiết bị chữa cháy chuyên dụng và triển khai đội hình chữa cháy. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Việc tổ chức diễn tập nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý tình huống giữa lực lượng tại chỗ, lực lượng chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan. Qua đó, các bên liên quan đánh giá thực chất công tác chuẩn bị, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương án và hoàn thiện cơ chế phối hợp khi xảy ra tình huống thực tế. Các lực lượng tham gia tuân thủ quy trình đã tập luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Doanh nghiệp tiếp tục rà soát phương án, duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra hệ thống, phương tiện, nguồn nước và điều kiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp được yêu cầu rà soát cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; bảo đảm giao thông, nguồn nước, hệ thống cấp nước chữa cháy và cơ chế phối hợp khi xảy ra sự cố.