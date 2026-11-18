Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Ngày 18/11, HĐND tỉnh Tây Ninh (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua các Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh xem xét, thông qua 14 tờ trình và dự thảo Nghị quyết gồm các lĩnh vực: tài chính, ngân sách, đầu tư; nông nghiệp, đất đai; phát triển đô thị, nhà ở, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo đảm an sinh xã hội; phòng, chống ma túy, bảo vệ chủ quyền biên giới…; đồng thời, rà soát, bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật với thực tiễn.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự Kỳ họp. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Trong Nghị quyết thông qua, có Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Mục tiêu phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh hướng đến tiêu chí cơ bản đạt chuẩn Đô thị loại I, phấn đấu đáp ứng tiêu chuẩn thành lập thành phố. Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt từ 45% trở lên, định hướng đạt 50 - 55%; mật độ đường giao thông đô thị đạt 6 - 8 km/km2; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom, xử lý đạt 100% ở đô thị và 98% ở nông thôn; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch vượt mức 85%.

Giai đoạn 2026 - 2027, Tây Ninh tập trung hoàn thành phân loại đô thị, thành lập 33 - 35 phường (năm 2026 thành lập 9 phường; quý II/2027 thêm 10 - 15 phường). Giai đoạn 2027 - 2028, tỉnh hoàn thành phân loại các đô thị mới đạt chuẩn loại II, loại III; chú trọng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và đô thị thông minh.

Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp báo cáo dự thảo Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Về phát triển nhà ở đến năm 2030, tổng diện tích sàn toàn tỉnh đạt khoảng 236 triệu m2 (phát triển mới 80 triệu m2), bình quân 33 m2/người; hạn chế phân lô bán nền, đẩy mạnh chung cư cao tầng. Tỉnh tập trung phát triển khoảng 76.500 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 13.500 căn đang triển khai. Nhu cầu vốn phát triển đô thị đến năm 2030 khoảng 60 nghìn tỷ đồng; vốn phát triển nhà ở ước khoảng 650 nghìn tỷ đồng, chủ yếu huy động từ doanh nghiệp và xã hội hóa.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; thực hiện theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền), bố trí nguồn lực và lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Quảng cảnh phiên họp. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Đối với Chương trình phát triển đô thị và nhà ở đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, các cơ quan cần xác định rõ danh mục dự án ưu tiên, lộ trình, nguồn lực, gắn với hạ tầng giao thông, kỹ thuật để đưa Tây Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về tài chính, đầu tư và đất đai, UBND tỉnh cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án; đấu thầu công khai, minh bạch các khu đất có sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng, hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất phải chặt chẽ, khách quan, phù hợp thị trường. Các chính sách khoa học công nghệ, an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phí cấp giấy phép lao động, phòng, chống ma túy và bảo vệ vành đai biên giới phải triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động từ việc sắp xếp bộ máy, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, hoàn thành trước ngày 1/3/2027; các Ban và đại biểu HĐND tăng cường giám sát thực hiện; đồng thời tăng tốc, tạo đột phá, khơi thông nguồn lực phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.