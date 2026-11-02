Tây Ninh hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao

Nâng chất giáo dục

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tây Ninh tập trung đổi mới quản lý, quản trị giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại các cơ sở giáo dục, ngành chú trọng phát huy tính chủ động, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, giảm thủ tục hành chính và hồ sơ không cần thiết để giáo viên tập trung cho chuyên môn.

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao thông qua việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Bên cạnh kiến thức nền tảng, ngành quan tâm giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, kỹ năng số, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm; đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

Tây Ninh đổi mới giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực.

Cùng với đó, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng số được xác định là những điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy học được định hướng theo hướng hiệu quả, an toàn, không làm tăng gánh nặng cho nhà trường.

Trong dài hạn, ngành cũng định hướng triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm học 2026–2027, ngành xác định chủ đề hành động là “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Một số nhiệm vụ trọng tâm gồm thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới tại 15 cơ sở giáo dục, tổ chức dạy học hai buổi/ngày tại các trường tiểu học đủ điều kiện, phát triển học bạ số và ứng dụng quản trị nhà trường trên môi trường số.

Ngành cũng tiếp tục quan tâm phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc”, hướng đến môi trường giáo dục an toàn, chất lượng và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Gắn đào tạo với nhu cầu lao động

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, ngành GD&ĐT Tây Ninh xác định hướng nghiệp cần được triển khai xuyên suốt quá trình học tập, giúp học sinh nhận diện năng lực, sở trường, lựa chọn lộ trình học tập phù hợp và tiếp cận thông tin về nhu cầu nhân lực của địa phương.

Ở các trường phổ thông, hoạt động trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp và phân luồng sau THCS, THPT được chú trọng.

Thông tin về ngành nghề, điều kiện học tập, kỹ năng cần thiết và cơ hội việc làm được kết hợp với việc phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng của học sinh.

Sự phối hợp với cha mẹ học sinh cũng góp phần hỗ trợ các em lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1915/KH-UBND ngày 5/5/2026 về đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tây Ninh định hướng triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trọng tâm là nâng cao hiệu quả mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đầu tư ngành nghề trọng điểm, định hướng phát triển Trường Cao đẳng Long An theo tiêu chí cơ sở đào tạo chất lượng cao và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Các cơ sở đào tạo được định hướng cập nhật chương trình, công nghệ và tiêu chuẩn kỹ năng, tăng cơ hội thực tập, giúp nhà giáo tiếp cận thực tiễn sản xuất.

Qua đó, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với yêu cầu tuyển dụng, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

Trước nhu cầu lao động tại các khu, cụm công nghiệp, Sở GD&ĐT Tây Ninh quan tâm kết nối cơ quan quản lý, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để thông tin hướng nghiệp sát hơn với thị trường lao động.

Sau sắp xếp, Tây Ninh thiếu hơn 1.700 giáo viên.

Đối với lĩnh vực công nghệ mới, sở đang hoàn thiện dự thảo Đề án đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Định hướng này nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ các lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế.

Thông qua đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, Tây Ninh hướng đến xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả năm học 2025–2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026 là 69,08%. Toàn tỉnh duy trì 96/96 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,86%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức an toàn, tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp đạt 98,44%. Học sinh của tỉnh đạt 59 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cả 3 dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đều đạt giải.