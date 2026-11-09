Tây Ninh: Hơn 1,86 triệu người được khám sức khỏe

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tỉnhTây Ninh đang đẩy mạnh triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo thống kê, tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 1.870.000 người thuộc nhóm ưu tiên, đạt gần 88%. Nếu tính trên tổng dân số thuộc phạm vi thống kê khoảng 3.195.000 người, số người được khám sức khỏe chiếm gần 59%.

Đáng chú ý, trong tổng số lượt khám, có gần 367.000 lượt đã được cập nhật lên Cổng dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế. Việc cập nhật dữ liệu góp phần phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Đến nay, Tây Ninh đã khám sức khỏe cho hơn 1,86 triệu người.

Để triển khai đồng bộ nhiệm vụ này, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 2777/KH-UBND ngày 17/6/2026 về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, giúp người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu.

Việc đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn là giải pháp quan trọng trong thay đổi nhận thức, thói quen của người dân về bảo vệ sức khỏe.

Thông qua chương trình, Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe toàn dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững.