Các nghệ sĩ biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc, mang đến những âm hưởng truyền thống đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Từ những nhịp trống Chhay-dăm sôi động – loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến tiết mục tái hiện Lễ hội Vía Bà Đen và nghệ thuật múa bóng rỗi kết hợp hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chương trình giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giới thiệu nét đặc trưng trong không gian văn hóa Tây Ninh, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Ngọc Trinh thể hiện những động tác biểu diễn bóng rỗi khéo léo, góp phần tôn vinh nét đẹp nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Được dàn dựng thành 3 chương gồm “Cội nguồn và bản sắc”, “Sắc màu văn hóa Tây Ninh” và “Sức sống và khát vọng lan tỏa”, chương trình dẫn dắt khán giả khám phá chiều sâu cội nguồn, những nét văn hóa đặc trưng của địa phương và sức sống của các giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại mang đến nhiều sắc thái biểu diễn, tạo nên không gian giao thoa giữa các giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ với sự sáng tạo của hôm nay.

Những động tác múa uyển chuyển, kết hợp trang phục rực rỡ, góp phần thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Với tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp biểu diễn bóng rỗi mang đến những âm hưởng nghệ thuật dân gian đặc sắc. Tiếng nhạc cụ truyền thống hòa quyện cùng những động tác biểu diễn uyển chuyển, trang phục rực rỡ của nghệ thuật bóng rỗi tạo nên không gian trình diễn đậm màu sắc văn hóa.

Hay với múa trống Chhay-dăm, các nghệ nhân đã giới thiệu nét đặc sắc trong nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer. Với nhịp trống mạnh mẽ, những động tác múa khỏe khoắn, tiết mục thể hiện sức sống của loại hình nghệ thuật dân gian đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiết mục múa trống Chhay-dăm góp phần giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tại Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đặc biệt, tiết mục múa độc lập “Lung linh Lễ hội Vía Bà” với màn múa mâm vàng tái hiện một nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân Tây Ninh.

Qua những động tác biểu diễn kết hợp âm nhạc và trang phục truyền thống, tiết mục góp phần giới thiệu không gian văn hóa lễ hội đặc trưng, thể hiện sự gắn bó giữa đời sống tinh thần, tín ngưỡng với bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương.