Nông dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang tất bật thu hoạch lúa, tập trung nhân lực, phương tiện nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất.

Năm 2026, diện tích gieo trồng của tỉnh ước đạt 680.018 ha, năng suất bình quân 59,2 tạ/ha, tăng 1,3% so với năm 2025; sản lượng ước đạt hơn 4 triệu tấn.

Hoạt động thu hoạch lúa được đẩy nhanh tại các địa phương trong tỉnh Tây Ninh, góp phần thực hiện mục tiêu sản lượng lúa hơn 4 triệu tấn trong năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không khí lao động khẩn trương của nông dân Tây Ninh những ngày giữa tháng 11/2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nông dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển lúa về điểm tập kết sau khi máy gặt hoàn thành công việc trên đồng ruộng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Máy móc thu hoạch lúa trên đồng ruộng góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thu gom, vận chuyển lúa để bảo đảm chất lượng nông sản. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hoạt động thu hoạch lúa diễn ra khẩn trương trên các cánh đồng ở Tây Ninh, góp phần bảo đảm tiến độ và sản lượng lúa cả năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nông dân Tây Ninh tập trung nhân lực, phương tiện nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Máy gặt đập liên hợp hoạt động trên cánh đồng lúa tại Tây Ninh, giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và giảm sức lao động cho nông dân. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không khí lao động khẩn trương trên khắp các cánh đồng ở Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN