Tây Ninh gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 62

Hệ thống bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp chưa đáp ứng yêu cầu, phương tiện phải đậu dọc theo Quốc lộ 62 gây mất an ninh trật tư và mỹ quan. Ảnh tư liệu: Bùi Giang/TTXVN

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, Dự án thành phần 2: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 thuộc Dự án 3 tuyến Quốc lộ 53, 62 và 91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án có tổng mức đầu tư 3.202 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.013 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng; diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 37 ha.

Dự án đi qua 8 xã, phường của tỉnh Tây Ninh gồm Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa và Bình Hiệp. Phạm vi đầu tư tính từ chân taluy ra mỗi bên 2 m; mốc lộ giới tính từ chân taluy ra mỗi bên 15 m.

Đến nay, 8/8 xã, phường đã nhận bàn giao ranh mốc dự án; 6 địa phương đã có bản vẽ, gồm Khánh Hậu, Tân Tây, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa và Bình Hiệp; Mỹ An và Tân Thạnh chưa cung cấp bản vẽ. Cả 8 địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng xác định giá đất cụ thể.

Có 5/8 địa phương đã công bố chủ trương; 4/8 địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm đất, tài sản trên đất. Hội đồng giá đất cụ thể mới có 1/8 địa phương thông qua; 4 địa phương đang áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Từ ngày 17/8, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Văn bản số 14985/UBND-KTTC, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Sau đó, Trung tâm đã đề nghị các xã, phường phối hợp triển khai và ngày 3/9 đề nghị Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Bắc ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm đề nghị UBND các xã, phường báo cáo cụ thể tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện; chuẩn bị, tổng hợp hồ sơ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn. Các địa phương cần phối hợp rà soát thủ tục, xây dựng kế hoạch thực hiện, nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân theo từng tháng trong năm 2026 và 2027; trường hợp không bảo đảm điều kiện triển khai thì bàn giao hồ sơ để Trung tâm tiếp tục thực hiện.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Bắc sớm ký hợp đồng, bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Trung tâm, các địa phương và cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ngày 6/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục vay vốn ODA để khởi công dự án trong quý IV/2026.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 thuộc Dự án đầu tư 3 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025; Bộ Xây dựng phê duyệt dự án vào tháng 2/2026.

Riêng thành phần nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 có chiều dài khoảng 69 km, điểm đầu tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, điểm cuối tại Km74; trong đó xây dựng mới tuyến tránh qua trung tâm xã Tân Thạnh dài khoảng 8 km. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Quốc lộ 62 là tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tuyến đường được đưa vào khai thác nhiều năm, hiện mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện và nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Trong nhiều năm qua, người dân và các doanh nghiệp tại địa phương liên tục kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62 được kỳ vọng cải thiện năng lực giao thông, tăng kết nối giữa Tây Ninh với các khu vực trong vùng và khu vực biên giới; từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của vùng Đồng Tháp Mười.