Tây Ninh gỡ điểm nghẽn, tăng tốc các công trình trọng điểm

Khởi công xây dựng khu tái định cư đường Dự án đường Tân An-Bình Hiệp vào ngày 24/9/2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Dồn sức cho mặt bằng

Với các dự án hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ. Nhận rõ điểm nghẽn này, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là tại những địa bàn có dự án đi qua.

Sau 90 ngày đêm tập trung thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đạt kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh đã chi trả 4.759/5.204 trường hợp, đạt hơn 92%; diện tích đã chi trả hơn 635/680ha, đạt hơn 93%, với tổng số tiền hơn 10.718 tỷ đồng. Tại các khu tái định cư, tỷ lệ chi trả đạt hơn 98%.

Tuy nhiên, phần việc còn lại vẫn gặp không ít khó khăn, chủ yếu liên quan tranh chấp đất đai, hồ sơ thừa kế, khiếu nại về diện tích, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng trường hợp, tăng cường đối thoại, giải quyết vướng mắc theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2026.

Tinh thần quyết liệt cũng được thể hiện trong triển khai Dự án đường Tân An-Bình Hiệp. Tuyến đường dài khoảng 62,7km, tổng diện tích dự kiến giải phóng mặt bằng 417,92ha, đi qua 9 xã, phường; trong đó phần tuyến chính và tuyến kết nối khoảng 393,92ha, bốn khu tái định cư khoảng 24ha.

Tỉnh phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm”, từ ngày 20/9 đến 19/11/2026, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án Tân An-Bình Hiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tỉnh phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm”, từ ngày 20/9 đến 19/11/2026, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Các khu tái định cư phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị tổ chức khởi công xây dựng ngày 24/9/2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Các địa phương thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ được giao.

Mở đường, mở không gian phát triển

Nếu giải phóng mặt bằng là khâu cần tập trung tháo gỡ trước mắt, thì hoàn thiện thủ tục, lựa chọn phương thức đầu tư và chuẩn bị nguồn lực là điều kiện để các dự án chuyển sang triển khai thực chất.

Dự án đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á có tổng chiều dài khoảng 123,5km, trong đó đoạn qua Tây Ninh khoảng 103,5km. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 33,1km, từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22, với tổng kinh phí khoảng 7.600 tỷ đồng.

Riêng đoạn từ đường tỉnh 784 đến Quốc lộ 22 đang được hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng theo lộ giới 62m, tổng mức đầu tư khoảng 2.990 tỷ đồng. Đoạn qua Khu công nghiệp Thạnh Đức dự kiến được nhà đầu tư khu công nghiệp thực hiện đồng bộ với hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án đường tỉnh 827E dài khoảng 35,6km, quy mô 6 làn xe, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Dự án xây dựng đường dẫn vào ba cầu vượt sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đang được triển khai, tổng mức đầu tư khoảng 1.433 tỷ đồng. Ba cầu có tổng mức đầu tư khoảng 4.797 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Dự án xây dựng đường dẫn vào ba cầu vượt sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đang được triển khai thi công. (Ảnh: THANH PHONG)

Đối với cao tốc Gò Dầu-Xa Mát, giai đoạn 1 dài khoảng 28km, được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 9.826 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung kiểm đếm, xác định giá đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng BOT.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Tây Ninh cũng nghiên cứu phương án đầu tư Trung tâm Chính trị-Hành chính tại vị trí mới, thay cho vị trí hiện nay. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết và vị trí chiến lược của trung tâm mới; đánh giá khả năng kết nối với các khu vực trong tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực biên giới; đồng thời làm rõ lợi thế về kết nối giao thông liên vùng bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt, cũng như điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và dư địa tạo không gian phát triển mới.