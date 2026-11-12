Tây Ninh: Giữ vững đà tăng trưởng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Nhiều động lực thúc đẩy tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra chiều 09/11, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND 96 xã, phường tại các điểm cầu trực tuyến.

Theo báo cáo, GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh tăng 10,30%, tạo nền tảng quan trọng để Tây Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 16,29% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng tăng 15,03%. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đạt hơn 195.517 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 29,92 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 17,297 tỷ USD, nhập khẩu đạt 12,623 tỷ USD. Với kết quả này, tỉnh tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 4,674 tỷ USD.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu

Một điểm sáng đáng chú ý là thu ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 29/10, tổng thu ngân sách đạt hơn 56.950 tỷ đồng, bằng 105,8% dự toán Trung ương giao và 103,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều nguồn lực cho phát triển. Trong 10 tháng, toàn tỉnh thành lập mới 5.800 doanh nghiệp; thu hút 157 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 92.495 tỷ đồng và 129 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 885 triệu USD.

Du lịch cũng trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nổi bật. Toàn tỉnh đón khoảng 8,83 triệu lượt khách, doanh thu đạt 8.056 tỷ đồng, tăng 69% và hoàn thành kế hoạch cả năm. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến, đồng thời mở ra dư địa phát triển các ngành dịch vụ, thương mại và kinh tế địa phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng lúa cả năm ước đạt hơn 3,545 triệu tấn. Diện tích nuôi thủy sản đạt 8.836ha, sản lượng hơn 172.347 tấn, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lũy kế đến ngày 13/10, dịch tả heo Châu Phi xảy ra tại 20 xã với 33 ổ dịch, buộc phải tiêu hủy 1.084 con heo. Đây là vấn đề cần tiếp tục được các ngành chức năng và địa phương quan tâm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế và an sinh tiếp tục được tỉnh chú trọng. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được triển khai rộng rãi, với hơn 2,13 triệu người được khám, đạt 67,1% dân số toàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngành Du lịch gặt hái nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

Đặc biệt, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm có ý nghĩa kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển lâu dài. Nổi bật là các dự án đường Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Đường tỉnh 827E, tuyến Tân An - Bình Hiệp cùng các tuyến giao thông kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế. Trong tháng 10, tỉnh đã tổ chức khởi động các dự án thành phần đường Vành đai 4 và động thổ dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1. Những công trình này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa Tây Ninh với TPHCM và các tỉnh trong khu vực, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư.

Tháo gỡ các điểm nghẽn

Dù vậy, bức tranh kinh tế - xã hội vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Đáng quan tâm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, với hơn 14.000 tỷ đồng vốn đã phân bổ nhưng chưa được giải ngân. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 43% kế hoạch. Đây là những thách thức không nhỏ trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển ngày càng cấp thiết.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu GRDP cả năm đạt 10,59% theo kịch bản tăng trưởng cao. Các sở, ngành và địa phương phải rà soát, xác định rõ mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn vào tăng trưởng chung; chủ động đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào sử dụng, tăng cường kết nối Tây Ninh với các tỉnh thành trong khu vực

Đối với đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch trong quý IV và đạt 100% kế hoạch cả năm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng tiến độ cụ thể theo từng dự án, từng tháng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những dự án chậm tiến độ cần được rà soát để kịp thời đề xuất điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Song song đó, các sở, ngành phải tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát huy nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, từ chỉ đạo, ban hành văn bản sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả cụ thể. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả nhiệm vụ được giao, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Ổn định thị trường cuối năm

Cùng với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định mặt bằng giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và kiểm soát lạm phát cũng là yêu cầu quan trọng đối với Tây Ninh trong những tháng cuối năm 2026, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; đồng thời dự báo, đề xuất các kịch bản điều hành giá trong thời gian còn lại của năm được tổ chức sáng ngày 09/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thận trọng trong điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý. Theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và những mặt hàng thiết yếu khác.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng phương án cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả, phân tích nguyên nhân biến động để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với Tây Ninh, yêu cầu này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ. Việc chủ động nguồn cung hàng hóa, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, ổn định đời sống Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp và chủ động điều hành thị trường, Tây Ninh đang tập trung cao độ cho chặng nước rút cuối năm. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh tạo thế và lực cho năm 2027, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.