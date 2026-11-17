Tây Ninh có 54 khu công nghiệp (KCN), 25 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động. Hơn 688.000 lao động làm việc trong doanh nghiệp, gần 369.000 người ở các KCN, khoảng 39% đến từ ngoài tỉnh.

Theo dự báo, giai đoạn 2026 - 2030 Tây Ninh cần bổ sung 100.000 - 120.000 lao động, tức 20.000 - 24.000 người mỗi năm. Tuy vậy, việc kết nối cung - cầu đang trật nhịp khi 9 tháng qua, 355 doanh nghiệp tuyển dụng 47.300 lao động, nhưng chỉ 15.654 người được giải quyết việc làm.

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh, đã chỉ ra nguyên nhân chính, bao gồm kỹ năng nghề chưa đáp ứng yêu cầu, thu nhập chưa đủ hấp dẫn và điều kiện sống còn hạn chế.

Nắm bắt những hạn chế đó, tỉnh Tây Ninh đang chuyển trọng tâm từ tuyển đủ người sang bảo đảm điều kiện để công nhân sống và làm việc lâu dài.

Chiến lược giữ chân người lao động không đơn thuần dừng lại ở mức tiền lương tối thiểu mà còn cải thiện các chính sách phúc lợi như nâng cao chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ nhà trọ, trợ cấp nuôi con nhỏ, thưởng chuyên cần, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và vạch rõ lộ trình thăng tiến.

Tỉnh triển khai các chính sách thiết thực để giữ chân người lao động. (Ảnh: Trần Trung)

Đến tháng 7/2026, tỉnh đã hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội với hơn 6.200 căn, hơn 41.000 căn khác đã được chấp thuận chủ trương, hướng tới phát triển 76.500 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê vào giai đoạn 2026 - 2030.

Tại KCN Phước Đông, dự án nhà ở xã hội trong khu tái định cư và nhà ở công nhân quy mô 650 căn đã động thổ ngày 29/4 ở xã Tân Lân. Ở phường Trảng Bàng, dự án nhà ở xã hội Thành Thành Công cũng đang được thúc đẩy. Tỉnh còn yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng KCN dành tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ để xây nhà lưu trú cho công nhân.

Chính sách mua nhà cũng được điều chỉnh linh hoạt. Từ 1/7/2026, công nhân đã có nhà nhưng ở cách nơi làm việc từ 10km trở lên vẫn được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tỉnh triển khai hàng loạt dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: Trần Trung)

Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động cung cấp điều kiện sống cho người lao động. Tại Công ty TNHH Billion Industrial Việt Nam (KCN Phước Đông, phường Gia Lộc), công nhân được ở ký túc xá và ăn ba bữa miễn phí. Khu ký túc xá có phòng tập thể dục, phòng karaoke, khu vui chơi, còn người ở ngoài được bố trí xe đưa đón.

Bà Nguyễn Thị Diễm, Giám đốc Nhân sự công ty cho biết, đơn vị còn tổ chức các cuộc thi nhằm tăng thu nhập và nâng cao tay nghề cho công nhân.

Với con em công nhân, tỉnh duy trì chính sách hỗ trợ trẻ mầm non là con người lao động trong KCN, cùng mức hỗ trợ giáo viên mầm non ở cơ sở dân lập, tư thục tại địa bàn có KCN.

Tỉnh đặt mục tiêu dạy nghề cho khoảng 30.000 lao động nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, trên 85% có việc làm sau đào tạo. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ.

Song song chăm lo nhà ở cho công nhân, Tây Ninh vừa hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách và hộ nghèo với nguồn lực gần ba tỷ đồng.

Ở lĩnh vực an sinh số, từ năm 2027, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, theo Kế hoạch 4146/KH-BHXH ngày 14/10/2026.

Tỉnh hướng dẫn người dân tích hợp năm nhóm thông tin gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh, thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử, để được miễn, giảm phí khi làm thủ tục.

Hiện, tỉnh có hơn 2,37 triệu công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có định danh điện tử mức 2, đạt 89,6%; 575.411 trường hợp đã tích hợp tài khoản thanh toán và an sinh. Tại một số KCN, khu nhà trọ công nhân, công an tỉnh đến tận nơi để hướng dẫn tích hợp an sinh số, giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, khẳng định, doanh nghiệp cần tập trung bốn nhiệm vụ: kết nối cung - cầu lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú và các dịch vụ thiết yếu; nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, phát huy vai trò Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động.

Với Tây Ninh, giữ chân người lao động bắt đầu từ những chính sách thiết thực, như đảm bảo một mái nhà ổn định, một lớp học cho con em, cùng những tiện ích an sinh.