Tây Ninh giảm rác thải, hướng tới phát triển đô thị xanh

Ngày 22/9, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”. Thông điệp năm nay hướng đến việc thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế lãng phí thực phẩm và giảm lượng chất thải phát sinh ngay từ nguồn.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Đài Thy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thời gian qua đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt 100%, trong khi khu vực nông thôn ước đạt trên 94%.

Đáng chú ý, 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đây là cơ sở quan trọng trong kiểm soát nguồn thải, góp phần hạn chế tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường.

Tuy nhiên, áp lực đối với hạ tầng môi trường vẫn lớn khi mỗi ngày Tây Ninh phát sinh khoảng 1.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tổng kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý lượng chất thải này trong năm 2026 ước khoảng 250 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh, cùng với lượng chất thải phát sinh lớn, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và ô nhiễm cục bộ vẫn còn xảy ra. Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cũng chưa đồng đều giữa các khu vực.

Từ thực tế này, Tây Ninh định hướng chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là xử lý chất thải sang giảm phát sinh, phân loại, tái sử dụng và tái chế ngay từ đầu nguồn. Trong đó, hạn chế lãng phí thực phẩm được xác định là một giải pháp thiết thực.“Giảm một phần thức ăn bị bỏ đi cũng đồng nghĩa với giảm lượng rác phải thu gom, giảm chi phí xử lý, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải”, bà Nguyễn Đài Thy nhấn mạnh.

Tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, xử lý các điểm tồn đọng rác, khu vực ô nhiễm, tuyến sông, kênh, rạch và khu dân cư có nguy cơ phát sinh ô nhiễm. Công tác vệ sinh môi trường cần được duy trì thường xuyên, tránh tình trạng chỉ tập trung trong thời gian phát động phong trào.

Đối với khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, tỉnh yêu cầu vận hành đúng quy định các công trình xử lý chất thải, duy trì quan trắc và giám sát nguồn thải. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tây Ninh cũng khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, tăng tái sử dụng, tái chế và giảm sử dụng các sản phẩm, bao bì dùng một lần khó tái chế.

Theo bà Nguyễn Đài Thy, hiệu quả của chiến dịch cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể như lượng chất thải giảm, số hộ phân loại rác tăng, tình trạng lãng phí thực phẩm được hạn chế và chất lượng môi trường sống được cải thiện.

Ngay sau lễ phát động, xã Dương Minh Châu tổ chức trồng cây, vệ sinh môi trường, phát quang, thu gom chất thải và chỉnh trang cảnh quan tại Công viên Dương Minh Châu, tuyến kênh Cầu Láng Liêm, các tuyến đường, khu vực chợ và dọc suối Xa Cách.