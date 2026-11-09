Tây Ninh ghi nhận hai ca mắc bệnh não mô cầu nhóm B

Ngành Y tế đã khẩn trương điều tra dịch tễ, rà soát những người tiếp xúc gần, triển khai sử dụng kháng sinh dự phòng và tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm, ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế Tây Ninh, trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam, sinh năm 1973, làm việc tại công trường Vincons Hậu Nghĩa, xã Hậu Nghĩa. Ngày 3/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, co giật, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng sốc, suy hô hấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Long An, bệnh nhân được cấp cứu, điều trị tích cực, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 6/11, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B. Đến thời điểm báo cáo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cai máy thở và sức khỏe ổn định.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân sống cùng phòng với 16 người, làm việc cùng tổ với 11 người. Trong số những người tiếp xúc tại nơi làm việc, cơ quan y tế ghi nhận hai trường hợp có triệu chứng ho, đau họng hoặc sốt, đã yêu cầu nhập viện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị; đồng thời sử dụng kháng sinh dự phòng theo quy định.

Trước khi khởi bệnh, bệnh nhân có thời gian về nhà tại xã Bình Hiệp và dự đám giỗ tại xã Tuyên Thạnh. Qua rà soát, những người tiếp xúc tại hai địa điểm này đều có sức khỏe bình thường tại thời điểm điều tra. Ngoài ra, 76 người tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An cũng được theo dõi sức khỏe và sử dụng kháng sinh dự phòng. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi nam, sinh năm 2019, học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Thành, xã Đức Huệ. Ngày 3/11, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng sốt, sau đó co giật và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa.

Đến ngày 5/11, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng huyết do não mô cầu và tổn thương thận cấp. Ngày 8/11, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B. Qua điều tra dịch tễ, trong bảy ngày trước khi khởi bệnh, bệnh nhi chỉ sinh hoạt tại địa phương, không đi nơi khác. Tại khu nhà trọ nơi bệnh nhi sinh sống, cơ quan y tế rà soát 94 người tiếp xúc, ghi nhận một trường hợp có triệu chứng ho và một trường hợp đang sốt.

Tại trường học, ngành Y tế xác định bệnh nhi có tiếp xúc với 5 giáo viên, 26 học sinh cùng lớp và 24 học sinh thuộc nhóm bán trú ngủ chung tại trường. Các trường hợp tiếp xúc đã được sử dụng kháng sinh dự phòng; lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe và đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Trước tình hình ghi nhận hai ca mắc bệnh não mô cầu nhóm B, Sở Y tế Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, phân loại người tiếp xúc gần, kiểm tra việc sử dụng kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, đặc biệt là sốt, cơ quan y tế tăng cường theo dõi, đánh giá và tư vấn nhập viện để được kiểm tra, điều trị kịp thời. Ngành Y tế đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm thông thoáng tại khu vực sinh hoạt tập trung.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý khi phát hiện trường hợp nghi mắc mới, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.