Tây Ninh ghi nhận 9 trường hợp chó mắc bệnh dại

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, trong tuần qua, địa phương ghi nhận thêm một trường hợp chó mắc bệnh dại. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 9 trường hợp chó mắc bệnh dại tại 7 xã, phường.

Đối với bệnh dại trên người, Tây Ninh ghi nhận 10 trường hợp tử vong tại 10 xã, phường gồm: Lương Hòa, Hưng Điền, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Mỹ An, Lộc Ninh, Hòa Khánh, Truông Mít, phường Thanh Điền và phường Gò Dầu.

Tây Ninh ghi nhận 10 ca tử vong do bệnh dại. Ảnh minh họa.

Trong tuần, tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, số người tử vong tích lũy từ đầu năm cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi việc quản lý chó, mèo và ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân còn là vấn đề cần quan tâm.

Trước tình hình trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại; tiêm vaccine đầy đủ cho chó, mèo nuôi, không thả rông vật nuôi và chủ động thông báo cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy và đến cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí, tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Không nên chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc chờ xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

Bệnh dại có tỷ lệ tử vong rất cao khi đã phát bệnh, nhưng có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine đúng thời điểm sau phơi nhiễm. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, kiểm soát đàn vật nuôi và tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các trường hợp tử vong đáng tiếc.