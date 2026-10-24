Trong tuần qua, Tây Ninh ghi nhận thêm một trường hợp chó mắc bệnh dại, nâng tổng số ca mắc bệnh dại trên chó từ đầu năm đến nay lên 9 trường hợp, phân bố tại 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, tình hình bệnh dại trên người vẫn diễn biến đáng lo ngại.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 10 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 10 xã, phường, gồm: Lương Hòa, Hưng Điền, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Mỹ An, Lộc Ninh, Hòa Khánh, Truông Mít và các phường Thanh Điền, Gò Dầu.

Riêng trong tuần, địa phương không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, số ca tử vong tích lũy từ đầu năm cho thấy nguy cơ từ bệnh dại vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân không được chủ quan trong công tác phòng ngừa.

Tây Ninh ghi nhận 10 ca tử vong do bệnh dại. (Ảnh minh họa)

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, người nuôi chó, mèo cần thực hiện tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, đồng thời quản lý vật nuôi theo quy định, không để chó, mèo thả rông gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần nhanh chóng rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch và đến cơ sở y tế để được tư vấn, chỉ định tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng, tránh bỏ lỡ thời điểm phòng bệnh hiệu quả, dẫn đến nguy cơ tử vong.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong khi đã phát bệnh. Vì vậy, chủ động tiêm phòng cho vật nuôi và xử trí đúng cách sau khi bị động vật nghi mắc bệnh dại tấn công là những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.