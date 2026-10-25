Tây Ninh: Gắn quy hoạch với trách nhiệm thực thi

Bến Lức là một trong 96 xã, phường của tỉnh Tây Ninh đã hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch chung đô thị và đã công bố trước dân. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo định hướng, đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu phát triển năng động, xanh, bền vững, giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy giao thương với Campuchia; đến năm 2050 hướng tới nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại gắn với nông nghiệp bền vững.

Không gian kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới được Tây Ninh định hướng tổ chức theo mô hình ba vùng kinh tế-xã hội, ba trung tâm, sáu hành lang kinh tế, ba trục động lực và một vành đai biên giới. Đây là cơ sở tăng cường liên kết giữa đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics và vùng sản xuất nông nghiệp; đồng thời định hướng phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư phù hợp với lợi thế từng địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch sử dụng đất. Việc bố trí quỹ đất cho công nghiệp, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao phải gắn với đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và khả năng cân đối nguồn lực. Các cấp, các ngành cần khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ, dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả.

Cùng với phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm thì phải gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống. Các địa bàn biên giới, khu vực Đồng Tháp Mười và vùng còn khó khăn cần được ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, tạo sinh kế ổn định, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển.

Quy hoạch chung đô thị Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Thực tiễn cơ sở cho thấy công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Tại phường Kiến Tường, địa phương đã rà soát 14.841 thửa đất, hoàn thiện dữ liệu 13.173 thửa; tổ chức 456 cuộc tuần tra, kiểm tra trật tự đô thị và xử phạt 74 trường hợp vi phạm. Tại phường Bình Minh, trong 9 tháng, địa phương tiếp nhận 558 hồ sơ đất đai, giải quyết 435 hồ sơ và tổ chức 97 cuộc kiểm tra công trình xây dựng.

Ở xã Hòa Hiệp, tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp vẫn còn. Những vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện dữ liệu đất đai và xử lý nhà, đất công đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm, gắn trách nhiệm quản lý với chính quyền cơ sở.

Để quy hoạch đi vào thực tiễn, các định hướng phát triển cần được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và danh mục dự án ưu tiên, xác định rõ tiến độ, nguồn lực, cơ quan chủ trì và trách nhiệm phối hợp. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, các cấp, các ngành phải nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị và nông thôn thống nhất với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch đầu tư công, hạn chế chồng chéo, tránh lãng phí nguồn lực.

Các sở, ngành và địa phương cần đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, công khai thông tin quy hoạch để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tra cứu, giám sát. Công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị và sử dụng đất phải thực hiện đúng quy định. Các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép hoặc vi phạm quy hoạch cần được phát hiện, xử lý kịp thời, không để kéo dài.

Bến Lức tổ chức họp dân công khai Quy hoạch chung đô thị Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng cần chủ động tháo gỡ vướng mắc trong lập, điều chỉnh quy hoạch; rà soát dự án chậm triển khai, xử lý các cơ sở nhà, đất công sử dụng chưa hiệu quả theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch.

Nguồn lực đầu tư cần tập trung vào các công trình kết nối liên vùng, hạ tầng cửa khẩu, logistics và công trình thiết yếu tại khu vực nông thôn, biên giới. Thu hút đầu tư phải gắn với sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Quy hoạch phát huy hiệu quả khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm cụ thể. Vì vậy, Tây Ninh tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương. Đây là cơ sở nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.