Tây Ninh gắn học và làm theo Bác với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương cắt băng khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại xã Long Thuận. (Ảnh: THANH PHONG)

Đồng bộ trong lãnh đạo, đổi mới trong thực hiện

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cụ thể hóa nội dung học tập phù hợp thực tiễn, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc thực hiện được gắn với Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, từng bước đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp công tác.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt hơn 98%, quần chúng đạt hơn 96%. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện sát tình hình thực tế, bảo đảm công tác tư tưởng được triển khai đồng bộ, thông suốt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tích hợp trên nền tảng số tại xã Long Thuận. (Ảnh: THANH PHONG)

Đáng chú ý, việc học tập và làm theo Bác được gắn với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Kết quả thực hiện cam kết phấn đấu là một trong những căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm, góp phần phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp kiểm tra 409 tổ chức Đảng và 2.495 đảng viên; giám sát thường xuyên 4.006 lượt tổ chức đảng và 18.252 lượt đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm, tăng cường hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Phát huy trách nhiệm nêu gương, lan tỏa việc làm thiết thực

Tây Ninh chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; gắn chuẩn mực đạo đức với chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền được đổi mới thông qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Các mô hình như “Chi bộ số-Đảng viên số”, “Đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên lớn tuổi sử dụng công nghệ số”, “Tổ hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác Đảng” góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương, việc học tập và làm theo Bác được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 10,3%; thu ngân sách đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gần 95%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Thực tiễn khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, hiệu quả công tác và tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân.

Đây là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững.