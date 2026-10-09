Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng hai con số, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Sáng 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Tại buổi họp, địa phương cho biết kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai một số dự án vẫn còn khó khăn.

Tây Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu của năm.

Theo báo cáo, GRDP 9 tháng ước tăng 10,30%, vượt kịch bản đề ra và xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng, với mức tăng trưởng 14%. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều ghi nhận chuyển biến tích cực, góp phần duy trì nhịp phát triển chung của nền kinh tế.

Hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Lũy kế đến nay, Tây Ninh có hơn 2.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng so với cùng kỳ, cho thấy sức hút của môi trường đầu tư địa phương. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng, đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất.

Thu ngân sách nhà nước duy trì mức tăng khá, trong khi du lịch tiếp tục đóng góp tích cực vào khu vực dịch vụ. Trong 9 tháng, tỉnh đón khoảng 7,45 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 6.740 tỷ đồng. Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh nhìn nhận tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều; một số doanh nghiệp còn khó khăn, nhiều dự án vướng thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng. Biến động của thị trường thế giới, giá nguyên vật liệu và chi phí sản xuất cũng tạo thêm áp lực đối với mục tiêu phát triển những tháng cuối năm.

Trong quý IV, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10 - 10,5%, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Một trong những trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ tại từng dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, xây dựng, vật liệu và mặt bằng. Việc điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt cũng được xem xét theo quy định, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, địa phương tiếp tục đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Các công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 4 TP.HCM, ĐT827E, tuyến Mộc Bài - Xuyên Á cùng những trục kết nối công nghiệp, đô thị tiếp tục được tập trung triển khai. Đây là các dự án có vai trò tăng cường liên kết vùng, cải thiện năng lực vận tải và mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán, tăng cường chống thất thu thuế và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu hoàn thành khoảng 13.500 căn vào cuối năm 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc, tập trung khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đây được xem là những giải pháp then chốt để Tây Ninh giữ vững đà tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.