Tây Ninh đưa kỹ thuật y tế cao đến gần người dân

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh Phan Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ XXIV do Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tổ chức mới đây, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị chuyên môn và tính ứng dụng cao trong lĩnh vực cấp cứu, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được giới thiệu, trao đổi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Trần Công Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên môn và đánh giá hiệu quả thực tiễn, ngành Y tế tỉnh từng bước sắp xếp, tái cấu trúc theo hướng phát triển y tế chuyên sâu trên nền tảng đa khoa, đưa các dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Ông Huỳnh Trần Công Hiền tin tưởng, với sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, sự phối hợp, hỗ trợ của các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế, hoạt động chuyển giao công nghệ, sơ kết và đánh giá hiệu quả sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, tạo động lực phát triển cho ngành Y tế Tây Ninh, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Dương Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày chuyên đề về nhiễm toan chuyển hóa liên quan đến điều trị Metformin. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, học viên và những người đang công tác, học tập trong lĩnh vực y tế đến từ các đơn vị trong tỉnh. Đây là dịp để đội ngũ y tế cập nhật tiến bộ y học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào công tác khám, chữa bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, những năm qua, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao luôn được xác định là một trong những định hướng chiến lược của bệnh viện. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Y tế, hỗ trợ chuyển giao chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên cùng tinh thần nỗ lực, ham học hỏi của đội ngũ y, bác sĩ, bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển chuyên môn.

Đến nay, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công tại Tây Ninh, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên tuyến trên, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị. Những kết quả này là thành quả từ sự đoàn kết, chủ động học hỏi của tập thể bệnh viện và sự đồng hành, hỗ trợ của các chuyên gia, bệnh viện tuyến trên. Theo ông Phan Thanh Tâm, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tiếp tục tăng cường nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; qua đó nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và hiệu quả điều trị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh Phan Thanh Tâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao kỹ thuật y tế năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành cùng đội ngũ y, bác sĩ đã trao đổi, cập nhật kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giới thiệu nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y tế. Các báo cáo tập trung vào những vấn đề chuyên sâu, có tính ứng dụng cao, góp phần cập nhật phương pháp chẩn đoán, điều trị và nâng cao hiệu quả thực hành lâm sàng.

Đáng chú ý, có các chuyên đề: “Kinh nghiệm điều trị phình động mạch chủ bụng có cổ túi phình không thuận lợi bằng can thiệp nội mạch (EVAR)” do Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Văn Nút, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày; “Tối ưu hóa điều trị GERD: Từ kiểm soát triệu chứng đến chữa lành và duy trì hiệu quả” do Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Tấn Phát, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày; “Nhiễm toan chuyển hóa liên quan đến điều trị Metformin” do Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Dương Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy trình bày.

Bên cạnh các báo cáo của chuyên gia tuyến trên, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cũng chia sẻ những nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều trị. Tiêu biểu là chuyên đề “Hiện tượng ‘Nghịch thường Đông Á’ và tầm quan trọng của cá thể hóa điều trị kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân hội chứng vành cấp người châu Á” do Bác sĩ chuyên khoa I Lâm Duy Tân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc trình bày; “Sự tuân thủ điều trị và rào cản trong sử dụng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2” do Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hồng Mai, Trưởng khoa Nội tổng hợp trình bày.

Ông Huỳnh Trần Công Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao kỹ thuật y tế năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Thông qua các báo cáo, hội nghị tạo điều kiện để đội ngũ y tế trao đổi chuyên môn, tiếp cận những kiến thức và phương pháp điều trị mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác khám, chữa bệnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và từng bước nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nói riêng, ngành Y tế tỉnh nói chung.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác chuyển giao kỹ thuật năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ghi nhận những nỗ lực và thành tích trong phối hợp, hỗ trợ phát triển chuyên môn, kỹ thuật y tế tại địa phương.