Tây Ninh: Đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới

Thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch

Tây Ninh phát triển Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp, đặc sắc mang tầm quốc tế

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu thu hút trên 16,5 triệu lượt khách (trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế). Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, đóng góp từ 10% trở lên vào GRDP của tỉnh. Hệ thống lưu trú phát triển đạt từ 8.500 đến 9.000 phòng.

Đến năm 2050, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tín ngưỡng - sinh thái mang tầm quốc gia lớn nhất phía Nam.

Tây Ninh đặt kỳ vọng đón trên 50 triệu lượt khách (với 10 triệu khách quốc tế), doanh thu đạt trên 400.000 tỷ đồng, tỷ trọng đóng góp của du lịch chiếm từ 14% GRDP trở lên, và quy mô lưu trú đạt 30.000 - 36.000 phòng.

Vườn Di sản ASEAN - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Tây Ninh đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược gồm: Nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và người dân.

Tập trung rà soát, ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục hành chính để thu hút nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công - tư vào phát triển du lịch.

Phát triển hạ tầng và không gian du lịch, đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối sân bay, cảng biển và khu vực biên giới. Phát triển các trung tâm mua sắm, ẩm thực và kinh tế đêm. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Xúc tiến, quảng bá bài bản, gắn quảng bá du lịch với thương mại, ngoại giao; ứng dụng công nghệ hiện đại trong truyền thông và định vị thương hiệu du lịch Tây Ninh.

Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, liên kết với vùng Đông Nam Bộ và khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ. Chuyển đổi số và du lịch thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu số, bản đồ số, phát triển các tiện ích như thuyết minh đa phương tiện, thực tế ảo và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển xanh và bền vững, giảm rác thải nhựa, sử dụng năng lượng sạch, mô hình kinh tế tuần hoàn và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho du khách.

Phát triển du lịch từ những giá trị khác biệt

Tây Ninh đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, tìm hiểu đa dạng sinh học

Trong nhóm giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch, tỉnh Tây Ninh sẽ xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên những giá trị khác biệt, như: Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, gắn với bảo tồn và phát huy các di tích, lễ hội, giá trị văn hóa và bản sắc địa phương. Tập trung đầu tư hoàn thành Quy hoạch chung khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp, đặc sắc mang tầm quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với trải nghiệm các loại hình văn hóa tìm hiểu lịch sử về nguồn, tinh hoa ẩm thực, phong tục, tập quán, lối sống dân tộc Khmer, dân tộc Chăm, trình diễn nghệ thuật múa trống Chhay-dăm và đờn ca tài tử Nam Bộ; Hội Yến Diêu Trì Cung, Hội xuân Núi Bà Đen; Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu; Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương; Lễ hội ẩm thực chay Tây Ninh; Lễ hội Làm chay; Lễ hội Kỳ Yên Đình Gia Lộc; Lễ hội Quan lớn Trà Vong; Lễ hội vía bà Ngũ Hành; Đại lễ Kỳ Yên Đình Tân Phước Tây…

Đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu văn hóa tôn giáo - tín ngưỡng, đặc biệt là Tòa Thánh Cao Đài, với kiến trúc độc đáo, nghi lễ và triết lý riêng biệt. Tập trung đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng.

Khai thác hoạt động tham quan về nguồn qua các di tích cách mạng: Tượng đài Trung dũng kiên cường, Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo; Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa, Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam; Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu; Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Tua Hai; Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh…

Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái, tìm hiểu đa dạng sinh học, phát huy tối đa lợi thế Vườn Di sản ASEAN - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loại hình dịch vụ du lịch đường thủy, cắm trại, đi bộ xuyên rừng, xe ô tô địa hình, các hoạt động thể thao dưới nước...

Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch dọc tuyến sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ, kết hợp du lịch sinh thái, miệt vườn, tham quan khu sinh thái Đồng Tháp Mười, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười, làng nghề trồng mai Tân Tây. Phấn đấu đưa thương hiệu du lịch Đồng Tháp Mười là thương hiệu quốc gia gắn kết chặt chẽ với du lịch của tỉnh.

Tây Ninh có nhiều loại đặc sản độc đáo khác biệt

Hình thành chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng, gắn với sản phẩm đặc trưng, làng nghề, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực đặc sản độc đáo khác biệt chỉ có ở Tây Ninh như: Bánh canh và Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng; Muối ớt Tây Ninh, Mãng cầu Bà Đen; Nghệ thuật chế biến món ăn chay; Bò Tơ Tây Ninh; Đậu phộng Đức Hoà; Rượu đế Gò Đen; Mắm còng Cần Giuộc; Khóm Bến Lức; Thanh Long Châu Thành; Gạo nàng thơm chợ Đào; Bánh tét Thủ Thừa…

Đẩy mạnh phát triển du lịch thể thao; du lịch hội nghị, hội thảo; du lịch mua sắm, kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch gắn với lợi thế cửa khẩu.