Tây Ninh đưa du lịch thành động lực tăng trưởng kinh tế

Du khách trải nghiệm, tham quan cảnh quan thiên nhiên tại Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười (Khu du lịch Cánh Đồng Bất Tận), xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Đến năm 2050, địa phương hướng tới đón hơn 50 triệu lượt khách, tổng thu du lịch vượt 400 ngàn tỷ đồng, đưa Khu du lịch núi Bà Đen trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái quy mô lớn nhất khu vực phía Nam.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, các mục tiêu trên đặt ra yêu cầu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng đóng góp cho kinh tế địa phương. Du lịch không chỉ thu hút khách tham quan mà còn cần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu, tạo việc làm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời bảo, tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan tự nhiên.

Định hướng phát triển đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu tạo khoảng 25 ngàn việc làm liên quan đến du lịch, trong đó có 8 ngàn lao động trực tiếp; phát triển từ 8.500 đến 9.000 phòng lưu trú.

Du khách ngồi thuyền trải nghiệm, tham quan cảnh quan thiên nhiên ngập nước xanh mát, rợp bóng cây tại Làng nổi Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Để khai thác tiềm năng, Tây Ninh định hướng phát triển đa dạng sản phẩm dựa trên lợi thế về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và thiên nhiên. Núi Bà Đen là điểm nhấn du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái; Căn cứ Trung ương Cục miền Nam gắn với hành trình tìm hiểu lịch sử; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, hồ Dầu Tiếng cùng hệ thống sông Sài Gòn, Vàm Cỏ có điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Theo ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh tây Ninh, bên cạnh các điểm đến nổi bật, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, thể thao, hội nghị, mua sắm, ẩm thực, kinh tế ban đêm và du lịch biên giới cũng được tỉnh chú trọng. Các sản phẩm cần gắn với đặc sản, làng nghề và câu chuyện văn hóa địa phương như bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, muối ớt Tây Ninh, mãng cầu Bà Đen, rượu đế Gò Đen, mắm còng Cần Giuộc, dứa Bến Lức. Qua đó, tạo thêm trải nghiệm và tăng giá trị chi tiêu của du khách trên địa bàn tỉnh.

Tháp quan sát cao tầng sừng sững giữa không gian rừng tràm bao la tại khu du lịch Làng nổi Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Kết nối điểm đến trong tỉnh với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Đông Nam Bộ là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, hình thành các tuyến tham quan liên hoàn, giúp du khách có thêm lựa chọn về thời gian và loại hình trải nghiệm. Cùng với đó, tỉnh chú trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu, điểm du lịch, cải thiện hạ tầng đô thị, huy động nguồn lực xã hội và tháo gỡ khó khăn liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông và thủ tục hành chính.

Chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực cũng là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của điểm đến. Người lao động trong ngành cần được nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ; doanh nghiệp chú trọng tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm. Người dân tại các điểm du lịch được khuyến khích tham gia cung cấp dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa, qua đó cùng hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Tê giác thong thả gặm cỏ trong không gian nuôi dưỡng rộng rãi tại Vườn thú Mỹ Quỳnh, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Tây Ninh định hướng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ khách. Cơ sở dữ liệu du lịch, bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ, thanh toán không dùng tiền mặt, wifi và bãi đỗ xe thông minh sẽ góp phần giúp du khách dễ tìm kiếm thông tin, thuận tiện di chuyển và sử dụng dịch vụ. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thực tế tăng cường và thực tế ảo được định hướng ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và chủ động xử lý tình huống phát sinh. Sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên, giữ gìn cảnh quan, nâng chất lượng điểm đến và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Tây Ninh.