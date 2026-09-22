Tây Ninh: Đưa đặc sản địa phương ra thị trường bằng lễ hội, livestream

Nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm

Ngày 22-9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 26-9, với 250 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, lễ hội mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp với du lịch, sản phẩm với trải nghiệm, đặc sản với văn hóa của địa phương. Qua đó, sản phẩm OCOP trở thành một kênh quảng bá hình ảnh địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội

Những năm qua, Tây Ninh từng bước chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chế biến và mở rộng thị trường. Đến nay, tỉnh có 417 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, mía đường, khoai mì, cao su, mãng cầu, thanh long, chanh không hạt, chuối... Nông, thủy sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm trên 1,5 tỷ USD.

Tỉnh kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành điểm kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, sản phẩm với thị trường; qua đó tạo thêm các mối liên kết, hợp đồng, thị trường mới, nâng giá trị nông sản và thu nhập cho người sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao chứng nhận sản phẩm OCOP cho đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân