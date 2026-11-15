Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện Chương trình hành động năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tây Ninh sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa lần thứ I nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh

Nội dung các hoạt động chú trọng đến tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề… góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế, thúc đẩy du lịch; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến; đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội trong kỷ nguyên mới.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18.11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam; khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong hoạt động sáng tạo, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa; nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh: Đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội trong kỷ nguyên mới

Theo đó, Tây Ninh sẽ tổ chức loạt chương trình văn hóa nghệ thuật và các hoạt động văn hóa cộng đồng tại cơ sở nhằm phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi dân gian, liên hoan ẩm thực và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống của địa phương… Xây dựng các không gian văn hóa, không gian đọc sách, ngày hội văn hóa cộng đồng và chiếu phim ngoài trời tại các quảng trường, phố đi bộ, khu dân cư.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng tại cơ sở nhằm phục vụ người dân

Bên cạnh đó, tổ chức không gian trưng bày, triển lãm các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu về đất nước, con người và hệ giá trị văn hóa Việt Nam; các thành tựu tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, các giá trị của di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; các hoạt động thể dục, thể thao, du lịch của địa phương.

Phát động, tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng, đồng diễn thể dục thể thao quy mô lớn, biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam, thi đấu các môn thể thao dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, lan tỏa tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí, thể chất con người Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố

Đặc biệt dịp này, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa lần thứ I nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; đề xuất các định hướng, giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện thể chế và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.

Vinh danh, biểu dương và khen thưởng sự đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, là những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển văn hóa nhằm tạo động lực và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Dịp này, Tây Ninh cũng phát động, tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng, đồng diễn thể dục thể thao quy mô lớn và biểu diễn võ cổ truyền...

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa. Ưu tiên huy động hợp pháp các nguồn lực xã hội hóa; các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng và không gian văn hóa số. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể tiêu biểu và cá nhân điển hình…