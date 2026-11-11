Tây Ninh dự kiến hỗ trợ hơn 28 tỷ đồng mỗi năm phát triển thủy lợi

Dự án xây dựng kè rạch Tây Ninh và đường giao thông phía bến Trường Đổi lên cầu Bến Dầu đang được chuẩn bị các điều kiện để triển khai. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2026. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 28,322 tỷ đồng mỗi năm.

Việc xây dựng chính sách nhằm tạo cơ sở thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất, hỗ trợ các tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân đầu tư công trình phục vụ sản xuất. Trước đây, tỉnh Tây Ninh cũ đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND; trong khi 60 xã, phường thuộc tỉnh Long An cũ chưa có chính sách này.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trên địa bàn Tây Ninh cũ hiện có 1.047 tuyến kênh tưới với diện tích thiết kế dưới 50 ha, tổng chiều dài gần 457 km; trong đó, 654 tuyến đã được kiên cố hóa, dài gần 322 km, đạt 70,42%. Nhiều tuyến kênh đất còn xuống cấp, bồi lắng, sạt lở, thấm và rò rỉ nước, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước phục vụ sản xuất.

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh dự kiến hỗ trợ kiên cố hóa 196 tuyến kênh, tổng chiều dài hơn 65,5 km, phục vụ tưới cho diện tích thiết kế khoảng 4.027 ha. Tổng mức đầu tư các công trình khoảng 86,91 tỷ đồng. Mức hỗ trợ đề xuất là 70% giá trị đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tương ứng hơn 60,8 tỷ đồng trong 4 năm, bình quân khoảng 15,21 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đến cuối năm 2025, diện tích áp dụng phương thức này đạt 100.508 ha, chiếm 35% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng mở rộng diện tích áp dụng phương thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, phấn đấu đạt khoảng 124.350 ha, tăng 23.842 ha so với cuối năm 2025, bình quân mỗi năm tăng khoảng 5.960 ha.

Trên cơ sở mức tăng dự kiến này và các tiêu chí, điều kiện hỗ trợ, tỉnh ước tính khoảng 5% diện tích tăng thêm, tương ứng 298 ha/năm, có nhu cầu hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; khoảng 2%, tương ứng 119,2 ha/năm, có nhu cầu hỗ trợ san phẳng đồng ruộng.

Theo dự thảo chính sách, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị, nhưng không quá 40 triệu đồng/ha; chi phí san phẳng đồng ruộng được hỗ trợ 50%, không quá 10 triệu đồng/ha. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ các nội dung trên khoảng 28,322 tỷ đồng mỗi năm. Trong số đó, tỉnh kiên cố hóa công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng khoảng 15,21 tỷ đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và san phẳng đồng ruộng khoảng 13,112 tỷ đồng.

Việc đề nghị chính sách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.