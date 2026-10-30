Tây Ninh động thổ dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Ngày 30/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1), đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Cao tốc CT32 làm chủ đầu tư, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong tổng vốn đầu tư, ngân sách Nhà nước tham gia khoảng 5.404 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 4.875 tỷ đồng.

Theo ban tổ chức, tuyến cao tốc giai đoạn 1 dài 28,04km, được thiết kế 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120km/h. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc TPHCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh, điểm cuối giao với đường ĐT799 và ĐT781 tại phường Ninh Thạnh. Ở giai đoạn tiếp theo, tuyến sẽ được đầu tư hoàn chỉnh với chiều dài 65km từ Gò Dầu tới Xa Mát.

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức động thổ dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát giai đoạn 1. Ảnh: A.H.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết cao tốc Gò Dầu - Xa Mát là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội của địa phương. Khi hoàn thành, tuyến kết nối đồng bộ với cao tốc TPHCM - Mộc Bài, tăng liên kết TPHCM với khu vực trung tâm tỉnh Tây Ninh, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các khu vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Công trình được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Sau lễ động thổ, tỉnh Tây Ninh yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành liên quan phải tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2029.